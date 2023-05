Danilov: Zelenskyj sa osobne zúčastní na summite G7 v Hirošime

Kyjev/Hirošima 19. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa cez víkend osobne zúčastní na summite krajín skupiny G7 v japonskej Hirošime. Oznámil to v piatok tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a denníka The Guardian.



"Bude sa tam rozhodovať o veľmi dôležitých veciach. Fyzická prítomnosť nášho prezidenta je preto dôležitá, aby bránil naše záujmy," uviedol Danilov pre ukrajinskú televíziu.



"Sme si istí, že náš prezident bude tam, kde Ukrajina potrebuje, aby bol - kdekoľvek na svete -, aby riešil záležitosti stability našej krajiny," dodal.



Viaceré médiá v piatok ráno s odvolaním sa na nemenové zdroje informovali, že Zelenskyj sa na summite G7 v Hirošime zúčastní osobne. Podľa európskeho zdroja agentúry Reuters pricestuje Zelenskyj do Hirošimy v nedeľu.



Pôvodne bolo potvrdené, že Zelenskyj sa k účastníkom summitu pripojí prostredníctvom videokonferencie. Jeho osobná návšteva v Japonsku je prekvapením, píše stanica Sky News.



Očakáva sa, že lídri skupiny G7 ohlásia sprísnenie sankcií uvaľovaných na Rusko za inváziu na Ukrajinu. Počas trojdenného summitu, ktorý sa začína v piatok, by mali tiež rokovať o postupe vo vojne na Ukrajine.



Skupinu G7 tvoria Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko a USA.