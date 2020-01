Danko odcestoval na oficiálnu návštevu Portugalska, navštívi aj Fatimu

Bratislava 26. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) v nedeľu popoludní odcestoval na trojdňovú oficiálnu návštevu Portugalska. Počas nej sa stretne s predsedom Republikového zhromaždenia Portugalska Eduardom Ferrom Rodriguesom a navštívi aj mariánske pútnické miesto Fatima.



Cieľom cesty je podľa šéfa tlačového odboru kancelárie predsedu slovenského parlamentu Tomáša Kostelníka rozvíjanie ekonomickej spolupráce a posilňovanie obojstranného rozvoja v oblasti vedy, kultúry a školstva. Na začiatku tohto školského roka otvorili v Lisabone Prvú slovenskú školu v Portugalsku.



"Vzťahy s Portugalskom sú vyvážené a majú potenciál rásť. Aj touto cestou by som chcel potvrdiť záujem SR viesť konštruktívny dialóg o európskej agende. Vzhľadom na vývoj v Európe a vo svete by sme mali dbať na spoluprácu s národnými parlamentmi tak, aby sme prípadným náročným výzvam mohli čeliť spoločne," povedal pred cestou Danko.



Po vstupe Slovenska do EÚ a NATO v roku 2004 poklesla intenzita vzájomných návštev medzi predstaviteľmi SR a Portugalska. Ako pripomína Kancelária predsedu NR SR, dialóg medzi oboma krajinami sa odvtedy uskutočňuje predovšetkým na európskej úrovni.



Do spolupráce oboch krajín výrazne zasiahla aj finančná a ekonomická kríza v roku 2009. Portugalsko na isté obdobie dokonca uzavrelo veľvyslanectvo v Bratislave. V súčasnosti má už opäť zastúpenie na Slovensku na úrovni veľvyslanca.



Kríza ovplyvnila aj obchodnú výmenu. Po výraznom prepade v roku 2009 sa však postupne stabilizovala a zvyšovala. Zatiaľ nie sú k dispozícii konečné čísla za uplynulý rok, avšak v roku 2018 dosiahla vzájomná obchodná výmena historické maximá. Vývoz do Portugalska dosiahol 0,4 percenta celkového slovenského exportu a rovnaký podiel mal aj dovoz.