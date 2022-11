Dánku,ktorá bola v Sýrii manželkou člena IS,odsúdili na 3 roky väzenia

Kodaň 18. novembra (TASR) - Na tri roky väzenia odsúdil v piatok dánsky súd 35-ročná Dánku, ktorá vycestovala do Sýrie, kde podporovala aktivity teroristickej organizácie Islamský štát (IS) ako manželka jedného z členov IS. Oznámila to dánska prokuratúra, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Prokuratúra počas súdneho procesu s Dánkou, ktorá je matkou piatich detí, tvrdila, že manželky bojovníkov IS boli kľúčovou súčasťou organizácie. "Hoci sa aktívne nepodieľate na bojoch, môžete teroristickú organizáciu podporovať nákupmi v supermarketoch, starostlivosťou o deti či tým, že ste žena v domácnosti," povedala prokurátorka Trine Schjödtová Foghová.



Súd v meste Esbjerg na západe Dánska ženu, ktorá sa k obvineniam priznala, odsúdil za "podporu aktivít IS, a to najmä tým, že bola ženou v domácnosti a manželkou osoby, ktorá bola aktívna v teroristickej organizácii". Okrem toho ju súd uznal za vinnú aj z nepovoleného vstupu do konfliktnej zóny v Sýrii. Žila totiž v provinciách Rakka a Dajr az-Zaur.



Do Sýrie prišla pred ôsmimi rokmi, čo "trpko" oľutovala, povedala pre agentúru Ritzau jej právna zástupkyňa Mette Githová Stageová.



"Posledné roky boli pre ňu ťažké: najprv v kalifáte, potom v zajateckom tábore a teraz vo väzení. Veľmi jej chýbajú deti a túži po tom, aby sa tento prípad skončil a aby sa ona i jej deti mohli posunúť ďalej," uviedla právnička.



Odsúdená Dánka je jednou z trojice žien, ktoré spolu so 14 deťmi v októbri 2021 dopravili dánske úrady v spolupráci s nemeckými späť do Dánska z Kurdmi ovládaného zajateckého tábora na severovýchode Sýrie. Všetky tri ženy boli po návrate obvinené z terorizmu, avšak jedine ona sa k obvineniam priznala.



Prokuratúra sa môže voči verdiktu odvolať do 14 dní.