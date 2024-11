Danny DeVito, malý, ale neprehliadnuteľný muž, bude mať 80 rokov

Neptune/Bratislava 16. novembra (TASR) - Meria síce len necelý meter a pol, ale aj tak patrí k neprehliadnuteľným postávam Hollywoodu. Svoje väčšinou komické postavy dokázal Danny DeVito obohatiť neobyčajným šarmom, čím si získal mnoho filmových fanúšikov.



Do povedomia sa dostal vďaka účinkovaniu v kultovom filme Prelet nad kukučím hniezdom (1975). Predstavil sa aj v akčných klasikách Honba za diamantom (1984) a Honba za klenotom Nílu (1985). Po boku Arnolda Schwarzeneggera si zasa zahral v komédii Dvojičky (1988). Ako režisér stojí za úspešnou čiernou komédiou Vojna Roseovcov a producentsky sa podieľal na filmoch Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994), Muž na Mesiaci (1999) či Erin Brockovichová (2000). V nedeľu 17. novembra bude mať americký herec, režisér a producent Danny DeVito 80 rokov.



Narodil sa 17. novembra 1944 v mestečku Neptune v americkom štáte New Jersey. Má taliansko-albánsky pôvod a vyrastal v päťčlennej rodine s rodičmi a dvoma staršími sestrami. Po maturite študoval na Americkej akadémii dramatických umení (American Academy of Dramatic Arts) v New Yorku, ktorú absolvoval v roku 1966.



Hereckú kariéru začal ako divadelný herec a pred filmovou kamerou debutoval v roku 1970 v dráme Dreams of Glass. O rok neskôr si vedľajšiu úlohu zahral v taliansko-francúzskej komédii Mortadela, v ktorej hlavnú ženskú postavu stvárnila Sophia Lorenova. V roku 1971 sa objavil v snímke Woodyho Allena Banáni. Prvú hlavnú úlohu si strihol v komédii Hurry Up or I´ll Be 30 (r. Joseph Jacoby, 1973).



Prelom v jeho kariére nastal v roku 1975, keď stvárnil jednu z vedľajších postav v dnes už legendárnom filme Miloša Formana Prelet nad kukučím hniezdom, ktorý ocenili piatimi Oscarmi. V dráme, ktorá je filmovým spracovaním kultového románu (Ken Kesey), stvárnil hlavnú postavu Jack Nicholson.



Prvé filmové ocenenie v podobe Zlatého glóbusu dostal DeVito za účinkovanie v seriáli Taxi (1978 - 1983). V 80. rokoch minulého storočia svoj komediálny talent predviedol v akčných klasikách Honba za diamantom (1984) a Honba za klenotom Nílu (1985). Prvú režíroval Robert Zemeckis a druhú Lewis Teague. V obidvoch si zahral po boku Michaela Douglasa a Kathleen Turnerovej.



V hlavnej úlohe sa predstavil v komédii Vyhoď mamu z vlaku (1987), ktorú aj sám režíroval. V snímke mu úspešne sekundoval Billy Crystal. DeVito si v roku 1988 zahral aj s Arnoldom Schwarzeneggerom v divácky úspešnej komédii Dvojičky, ktorú režíroval Ivan Reitman.



Ako režisér, ale aj herec, sa v roku 1989 prezentoval dnes už slávnou čiernou komédiou z manželského života Vojna Roseovcov, v ktorej sa v hlavných úlohách predstavili Douglas a Turnerová. Komédia si vyslúžila nielen tri nominácie na Zlatý glóbus, ale aj nomináciu na Zlatého medveďa na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Berlíne. Na toto ocenenie nominovali aj ďalšiu jeho komédiu Hoffa (1992).



V roku 1992 si zahral vo filme Tima Burtona Batman sa vracia. O dva roky neskôr stvárnil hlavnú postavu v komédii Penny Marshallovej Zobuďte sa vojaci!. V roku 1997 sa predstavil v úlohe novinára v kriminálnej dráme L. A. - Utajené skutočnosti, ktorú režíroval Curtis Hansom. Po boku Matta Damona sa predviedol v dráme Francisa Forda Coppolu Čarodejník (1997). Originálny režisér Tim Burton zveril jednu z menších postáv DeVitovi aj v snímke Veľká ryba (2003) a väčšiu úlohu tiež v rodinnom fantasy filme Dumbo (2019).



Začiatkom 90. rokov minulého storočia založil producentskú spoločnosť Jersey Films, ktorá sa podieľala na dnes už kultovej snímke Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994) ocenenej Zlatou palmou z filmového festivalu v Cannes.



Do portfólia spoločnosti patrí aj životopisná dráma Miloša Formana Muž na Mesiaci (1999), v ktorej komika Andyho Kaufmana stvárnil Jim Carrey a po jeho boku sa predstavil aj samotný DeVito. Carreyho za herecký výkon ocenili Zlatým glóbusom a Formana Strieborným medveďom na MFF v Berlíne.



Úspech dosiahla aj ďalšia DeVitovou spoločnosťou vyprodukovaná snímka Erin Brockovichová (2000), ktorú nakrútil Steven Soderbergh. Hlavnú postavu stvárnila Julia Robertsová, ktorú ocenili Oscarom, cenou BAFTA a Zlatým glóbusom v kategórii Najlepšia herečka v hlavnej úlohe.



V roku 2003 si DeVito zahral vo vlastnej komédii Tú starú treba zabiť! a hlavné postavy stvárnil aj v komediálnych snímkach Našli ma naši (r. Greg Glienna, 2006), Vianoce na nože (r. John Whitesell, 2006) či Poolman (r. Chris Pine, 2023).



Od roku 1981 bol ženatý s herečkou Rheou Perlmanovou, známou napríklad zo sitcomu Na zdravie (1982). V roku 2012 po 30 rokoch manželstva oznámili rozchod. Majú spolu tri deti: syna Daniela a dcéry Grace a Lucy.