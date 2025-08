Bezpečnostná rada OSN by mala rokovať o rukojemníkoch v Gaze

New York 4. augusta (TASR) - Bezpečnostná rada OSN by sa v utorok mala na mimoriadnom zasadnutí venovať situácii rukojemníkov v Pásme Gazy. Oznámil to v nedeľu izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Danon doplnil, že zasadnutie bude reakciou na zhoršujúce sa podmienky rukojemníkov, ktorých v palestínskej enkláve zadržiava militantné hnutie Hamas. Vlnu rozhorčenia vyvolali najmä nedávno zverejnené videá, na ktorých sú dvaja zadržiavaní Izraelčania zjavne vychudnutí a v zlom zdravotnom stave. Zábery zverejnil Hamas spolu s ďalšou militantnou skupinou.



Ozbrojené krídlo Hamasu uviedlo, že rukojemníci dostávajú rovnakú stravu ako bojovníci a zo zodpovednosti za ich stav obvinilo izraelské úrady. Tie od ukončenia prímeria v marci tohto roka zaviedli úplnú blokádu dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. V máji Izrael povolil čiastočné obnovenie dodávok, humanitárne organizácie však upozorňujú, že sú stále nedostatočné.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v tejto súvislosti v nedeľu požiadal Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) o sprostredkovanie dodávok potravín pre zadržiavaných. Hamas reagoval, že MVČK umožní prístup k rukojemníkom, ak sa otvoria humanitárne koridory pre pomoc vo všetkých oblastiach Pásma Gazy.