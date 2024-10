Danon: Je nepochopiteľné, že OSN ponechá misiu UNIFIL na juhu Libanonu

New York 13. októbra (TASR) - Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon v nedeľu označil skutočnosť, že svetová organizácia nestiahne svoju mierovú misiu v Libanone (UNIFIL) z oblasti na juhu Libanonu, kde izraelské jednotky bojujú proti militantnému hnutiu Hizballáh, za "nepochopiteľnú". TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Teroristi z Hizballáhu využívajú stanovištia UNIFIL ako skrýše a miesta útokov. Nástojenie OSN na udržaní vojakov UNIFIL v palebnej línii je nepochopiteľné," uviedol Danon.



Zároveň dodal, že okolnosti incidentu, do ktorého bola v nedeľu zapojená aj misia UNIFIL, sa vyšetrujú.



Misia UNIFIL v nedeľu vyhlásila, že izraelské tanky v nedeľu ráno "násilne vstúpili" do jedného z jej stanovíšť v južnom Libanone pri obci Ramja.



Izraelská armáda v tejto súvislosti uviedla, že jeden z jej tankov vstúpil niekoľko metrov na územie stanovišťa UNIFIL v južnom Libanone v nedeľu počas pokusu o evakuáciu zranených vojakov. Armáda vo vyhlásení tvrdí, že jej kroky nepredstavovali nebezpečenstvo pre mierové sily OSN, cituje Reuters.



UNIFIL okrem toho uvádza, že dym z neďalekého útoku sa v nedeľu rozšíril až do ich tábora. Viacerým príslušníkom mierových síl dym spôsobil podráždenie pokožky a žalúdočné problémy. Misia taktiež uviedla, že izraelskí vojaci v sobotu zastavili jeden z jeho logistických transportov a znemožnili mu prejazd.



UNIFIL dohliada na hraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom už niekoľko desaťročí. Do mierovej misie sa zapojilo už vyše 10.000 vojakov z viac než 50 krajín sveta.