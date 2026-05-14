Daňový úrad zbavil Raynerovú podozrení z úmyselného nezaplatenia dane
Autor TASR
Londýn 14. apríla (TASR) - Britský daňový úrad zbavil bývalú podpredsedníčku vlády Angelu Raynerovú podozrení z úmyselného protiprávneho konania alebo nedbanlivosti v prípade jej daňových záležitostí. Vo štvrtok o tom informoval denník Guardian, podľa ktorého sa jej tým otvára cesta k možnej kandidatúre na predsedníčku Labouristickej strany v čase, keď premiéra Keira Starmera viacerí členovia strany vyzývajú na rezignáciu, informuje TASR.
Raynerová odstúpila minulý rok v septembri po priznaní, že za svoj nový dom nezaplatila plnú sumu dane z nehnuteľnosti. „Hlboko ľutujem svoje rozhodnutie nevyhľadať špecializované daňové poradenstvo. Beriem na seba plnú zodpovednosť za túto chybu,“ uviedla. Viaceré médiá ju občas označovali za možnú Starmerovu nástupkyňu.
Podľa Guardianu už Reynerová uhradila daňový rozdiel 40.000 libier, keďže daň pôvodne zaplatila v nižšej sadzbe. Nedostala žiadnu pokutu a podľa daňového úradu HMRC nedošlo k daňovému úniku.
Po vyriešení tejto situácie má Raynerová podľa britských novín otvorenú cestu späť do vysokej politiky. Naznačila už, že by mohla kandidovať v prípade vnútrostraníckych volieb. Podľa vlastných slov chce „splniť svoju úlohu“ a zdôraznila, že chápe prečo boli poslanci Labouristickej strany po volebnom neúspechu po minulotýždňových miestnych voľbách takí sklamaní.
Starmer by podľa nej mal „zvážiť“ odstúpenie z funkcie, avšak zdôraznila, že nebude vyzývať na jeho koniec. Podľa zdrojov Guardianu zatiaľ nie je definitívne rozhodnutá, či by sa uchádzala o vedenie strany, a tým aj vlády, v prípade rezignácie súčasného premiéra.
