Do Európy dodajú 1,5 milióna dávok vakcín proti opičím kiahniam

Na archívnej snímke zo 14. júla 2022 v Mníchove ampulky s vakcínou proti opičím kiahňam od spoločnosti Bavarian Nordic. Dánska spoločnosť Bavarian Nordic, ktorá je jediným laboratóriom vyrábajúcim licencovanú vakcínu proti opičím kiahňam, v utorok oznámila, že "nemenovaná európska krajina" si objednala 1,5 milióna dávok tejto očkovacej látky. Foto: TASR/DPA

Kodaň 19. júla (TASR) - Dánska spoločnosť Bavarian Nordic, ktorá je jediným laboratóriom vyrábajúcim licencovanú vakcínu proti opičím kiahňam, v utorok oznámila, žesi objednala 1,5 milióna dávok tejto očkovacej látky. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.Dodávky vakcíny od firmy Bavarian Nordic do nekonkretizovanej európskej krajiny sa začnú tento rok, avšak väčšina dávok bude doručená počas nasledujúceho roku.Bavarian Nordic minulý týždeň ohlásila, že dostala objednávku na dodatočných 2,5 milióna dávok vakcín do Spojených štátov. Vakcína proti opičím kiahňam sa v Európe predáva s názvom Imvanex a v USA má názov Jynneos.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala naúsilie v boji proti tomuto infekčnému ochoreniu v období, keď počet prípadov nákazy najmä v západnej Európe narastá.AFP pripomína, že núdzový výbor organizácie WHO v súvislosti s opičími kiahňami zasadol v júni a rozhodol, že situácia si nevyžaduje vyhlásenie globálneho stavu zdravotnej núdze. Minulý týždeň však WHO oznámila, že výbor sa znova zíde vo štvrtok 21. júla.Opičie kiahne sú pomerne zriedkavé ochorenie a vyskytuje sa väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Spôsobuje ho vírus, ktorý patrí do tej istej taxonomickej čeľade vírusov ako pravé kiahne. Je však oveľa menej nebezpečný a menej nákazlivý než jeho smrtiaci príbuzný. Medzi prejavy opičích kiahní patria napríklad horúčka, bolesť hlavy a vyrážky.