Dánska kráľovná Margaréta II. pricestovala na návštevu Nemecka

Dánska kráľovná Margaréta II. (vpravo), dánsky korunný princ Frederik (vľavo) a nemecká kancelárka Angela Merkelová (uprostred) počas stretnutia v Berlíne v stredu 10. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Berlín 10. novembra (TASR) - Dánska kráľovná Margaréta II. a korunný princ Frederik pricestovali v stredu na štvordňovú návštevu Nemecka. Na zámku Bellevue v Berlíne ich s vojenskými poctami privítal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, informovala agentúra DPA.Po odohraní národných hymien oboch krajín prezident a kráľovná prešli uličkou lemovanou príslušníkmi nemeckých ozbrojených síl a odobrali sa na spoločné rozhovory.Kráľovná Margaréta II. (81) sa na zámku Bellevue, ktorý je prezidentskou rezidenciou, podpísala do knihy hostí. V priebehu stredy by sa mala tiež stretnúť s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a prejsť sa cez Brandenburskú bránu. Margaréta II. spolu so synom potom poleží veniec na pomník obetí vojny a tyranie. Prezident Steinmeier večer tiež na počesť kráľovnej usporiada banket.Dánska panovníčka okrem toho plánuje počas svojho pobytu v Nemecku navštíviť napríklad aj berlínsku nemocnicu Charité, ktorá je najväčšou univerzitnou nemocnicou v Európe, vysvetľuje DPA.Steinmeier a Margaréta II. sa naposledy stretli v polovici júna v Dánsku, kde spoločne oslávili nenásilne vymedzenie hraníc medzi svojimi krajinami v roku 1920. Steinmeier túto udalosť opísal ako prelomovú, ktorá pomohla obom krajinám si navzájom porozumieť.Prebiehajúca návšteva dánskej kráľovnej v Nemecku bola pôvodne naplánovaná na minulý rok, avšak pre pandémiu ju museli odložiť. Margaréta II. spolu s princom Frederikom ostane do piatka v Berlíne, odkiaľ následne kráľovná sama pocestuje do Mníchova.