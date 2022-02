Dánska kráľovná Margaréta II. sa nakazila covidom

Kodaň 9. februára (TASR) - Dánska kráľovná Margaréta II. mala v utorok večer pozitívny test na COVID-19. V stredu to prostredníctvom tlačovej správy oznámila jej kancelária. TASR informáciu prevzala od dánskeho spravodajského portálu The Local.



Plne zaočkovaná 81-ročná kráľovná má podľa vyhlásenia len mierne príznaky ochorenia COVID-19. Pre nákazu však musela zrušiť plánovanú dovolenku v Nórsku. V súčasnosti sa nachádza na zámku Amalienborg v Kodani, ktorý je oficiálnym zimným sídlom dánskej kráľovskej rodiny.



Margaréta II. je zaočkovaná tromi dávkami vakcíny. Prvýkrát si dala očkovaciu látku aplikovať už 1. januára 2021. Vlani v novembri médiám povedala, že dostala tretiu posilňujúcu dávku.



The Local pripomenul, že kráľovná nie je prvým členom dánskej kráľovskej rodiny, ktorá mala pozitívny test na COVID-19. Nakazila sa už aj korunná princezná Mária a jej syn (kráľovnej vnuk) princ Christian.



Margaréta II. v januári oslávila 50. výročie svojho nástupu na trón. Panovníčka, narodená 16. apríla 1940, sa stala hlavou tohto najstaršieho európskeho kráľovstva 14. januára 1972 ako 31-ročná. Margaréta II. je druhým najdlhšie panujúcim monarchom v dejinách Dánska a prvou ženou, ktorá v krajine na Jutskom polostrove zastáva pozíciu vládnucej kráľovnej.