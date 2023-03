Dánska kráľovná v apríli začne plniť časť svojich povinností

Kodaň 23. marca (TASR) - Dánska kráľovná Margaréta II., by mala opäť začať plniť svoje oficiálne povinnosti. Stane sa to na budúci mesiac pri príležitosti svojich 83. narodenín, v súčasnosti sa zotavuje po operácii chrbtice. Vo štvrtok to oznámil dánsky kráľovský palác, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Kráľovnú operovali 22. februára. Jej rehabilitácia pokračuje dobre, no mnoho plánovaných úloh naďalej nebude môcť vykonávať, dodal palác.



Niektoré budú preto pravdepodobne vykonávať ďalší členovia kráľovskej rodiny, najmä nástupník na trón princ Frederik s manželkou princeznou Mary.



Margaréta II. sa na svoje narodeniny, 16. apríla, plánuje ukázať na balkóne zámku Amalienborg v Kodani. Dánsky kráľovský palác uviedol, že po piatich rokoch pôjde o jej prvý pozdrav verejnosti z balkónu zámku Amalienborg. V rokoch 2019 a 2022 narodeniny strávila v paláci v Aarhuse, druhom najväčšom dánskom meste. V rokoch 2020 a 2021 oslávila narodeniny v súkromí z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, pripomenul palác vo vyhlásení.



Margaréta II. je v súčasnosti najdlhšie vládnucou panovníčkou v Európe. Na trón nastúpila 15. januára 1972 po smrti jej otca, kráľa Frederika IX.