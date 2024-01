Dánsky kráľovský palác zverejnil program nedeľňajšej výmeny panovníka

Kodaň 9. januára (TASR) - Dánska kráľovská rodina zverejnila podrobný program očakávanej víkendovej výmeny panovníka. TASR správu prevzala z utorkového servisu agentúry DPA.



V nedeľu krátko po poludní sa kráľovná Margaréta II., ktorá odstupuje, a jej syn, korunný princ Frederik, ktorý sa stane novým kráľom krajiny, vydajú z kodanského kráľovského sídla Amalienborg do paláca Christiansborg, vládnej budovy v Kodani.



Margaréta II. bude cestovať kočom o 13.37 h, kým Frederik bude cestovať automobilom so svojou manželkou korunnou princeznou Mary a najstarším synom princom Christianom, pričom do paláca dorazia o dve minúty skôr, uvádza sa v programe.



Na stretnutí s vládou potom kráľovná podpíše vyhlásenie o svojej abdikácii. V tomto momente trón zmení majiteľa. Už bývalú panovníčku následne približne o 14.15 h odvezú späť do Amalienborgu.



O 15.00 h nový dánsky kráľ Frederik X. vystúpi na balkón paláca Christiansborg a premiérka Mette Frederiksenová oficiálne vyhlási zmenu panovníka. Kráľ potom prednesie prejav k ľudu, ktorý sa skončí jeho mottom.



Nasledovať budú delové salvy v kodanskom prístave, zatiaľ čo v sídle bývalej panovníčky spustia kráľovskú vlajku a v rezidencii nového panovníka ju vztýčia. O 15.30 h sa nový kráľ a kráľovná vrátia do Amalienborgu v koči, uvádza sa v kráľovskom vyhlásení.



Očakáva sa, že na tejto ceste budú Frederika X. a kráľovnú Máriu, ktorá je austrálskeho pôvodu, vítať tisíce Dánov.



Margaréta II. svoju abdikáciu ohlásila nečakane vo svojom tradičnom novoročnom prejave 31. decembra 2023. Z trónu odstúpi presne po 52 rokoch panovania.



Od smrti britskej kráľovnej Alžbety II. je Margaréta II. najdlhšie vládnucou panovníčkou v Európe, jedinou kráľovnou na svete a najdlhšie úradujúcou ženou na čele štátu, pripomína DPA.