Dánska polícia zatkla na propalestínskej demonštrácii troch ľudí

Kodaň 15. mája (TASR) - Dánska polícia zatkla v piatok troch účastníkov propalestínskej demonštrácie v Kodani. Stalo sa tak po tom, čo protest vyústil do násilia a viacerí demonštranti začali hádzať kamene do policajtov a budovy izraelského veľvyslanectva, píše agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu políciu a médiá.



Na demonštrácii sa podľa správ miestnych médií zúčastnilo zhruba 4000 ľudí, pričom spomínané násilnosti vyvolalo 50 - 100 z nich, približuje AFP.



Polícii sa podľa svojho vyhlásenia podarilo protest rozohnať po "rozsiahlych výtržnostiach", pričom podľa agentúry proti demonštrantom zasiahla použitím slzotvorného plynu a obuškami.



"V Dánsku má každý právo na pokojné vyjadrenie" svojho názoru, napísal na Twitteri v súvislosti so spomínanou demonštráciou tamojší minister zahraničných vecí Jeppe Kofod. Dodal však, že piatkové násilnosti skupiny demonštrantov považuje za "absolútne neakceptovateľné".



Piatkovou demonštráciou pod heslom "Solidarita s Palestínčanmi" chceli jej účastníci vyjadriť podporu obyvateľom pásma Gazy a zároveň apelovali na dánsku vládu, aby odsúdila izraelské použitie sily voči Palestínčanom, približuje AFP.



Napätie medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas sa opätovne vyostrilo v pondelok. Militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, odvtedy na územie Izraela vypálilo stovky rakiet. Izrael zas reaguje leteckými útokmi na palestínske ciele v tejto oblasti. Doteraz si konflikt podľa AFP vyžiadal na oboch stranách celkovo 141 obetí na životoch.