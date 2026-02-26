Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Zahraničie

Dánska premiérka Frederiksenová: Parlamentné voľby budú 24. marca

.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznamuje blížiace sa parlamentné voľby v parlamentnej sále v Christiansborgu v Kodani vo štvrtok 26. februára 2026. Foto: TASR/AP

Voliči hlasovaním rozhodnú o novom zložení dánskeho parlamentu (Folketing) na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie.

Autor TASR
Kodaň 26. februára (TASR) - Parlamentné voľby v Dánsku sa uskutočnia 24. marca, oznámila vo štvrtok dánska premiérka Mette Frederiksenová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Viete, čo je v stávke. Či budem naďalej vašou premiérkou, závisí od toho, aký silný mandát dáte sociálnym demokratom v parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 24. marca 2026,“ uviedla Frederiksenová s tým, že požiadala dánskeho kráľa Frederika X. o vypísanie volieb.

Voliči hlasovaním rozhodnú o novom zložení dánskeho parlamentu (Folketing) na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie.

Dánsky parlament má spolu 179 poslancov: 175 z nich sa volí priamo v samotnom Dánsku a zvyšné štyri mandáty pripadajú na dve poloautonómne územia kráľovstva – po dvoch poslancoch vysielajú do parlamentu Grónsko a Faerské ostrovy.

Sociálna demokratka Frederiksenová vedie Dánsko od polovice roka 2019. V súčasnosti je na čele vlády s liberálnou stranou Ľavica (Venstre) ministra obrany Troelsa Lunda Poulsena a centristickou stranou Umiernení ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena, ktorý v minulosti zastával funkciu premiéra.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja