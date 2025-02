Dánska premiérka Frederiksenová: Rusko teraz ohrozuje celú Európu

Paríž 17. februára (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok po summite európskych lídrov v Paríži vyhlásila, že Rusko "teraz ohrozuje celú Európu". Varovala tiež pred prímerím, ktoré by nebolo trvalé a ktoré by poskytlo Rusku čas na preskupenie síl a útok na Ukrajinu alebo inú európsku krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.



Frederiksenová tvrdí, že vojna na Ukrajine je o ruských "imperiálnych snoch, o budovaní silnejšieho a väčšieho Ruska, a nemyslím si, že sa na Ukrajine zastavia".



Dánska premiérka zároveň varovala Spojené štáty pred pokusmi dohodnúť sa na "rýchlom" prímerí, ktoré by podľa jej slov poskytlo Rusku možnosť "znova sa zmobilizovať, zaútočiť na Ukrajinu alebo inú krajinu v Európe".



Podľa nej nie je možné dosiahnuť trvalú mierovú dohodu bez účasti Ukrajiny na rokovaniach, informuje The Guardian. Európski lídri by sa podľa slov premiérky mali sústrediť na to, čo môžu urobiť v reakcii na rokovania USA s Ruskom. "Teraz je najdôležitejšie, aby Ukrajinci dostali viac toho, čo potrebujú, aby túto vojnu neprehrali a aby boli v čo najlepšej možnej pozícii," povedala dánska premiérka.



Frederiksenová podľa britského denníka zopakovala výzvy na zvýšenie výdavkov na obranu a vojenskú pripravenosť. Tiež povedala, že predtým, než bude možné hovoriť o vyslaní európskych vojakov na Ukrajinu, je potrebné vyjasniť mnoho vecí. Namiesto toho by sa podľa nej mal klásť dôraz na posilnenie pozície Ukrajiny pred rokovaniami. Dánska premiérka uviedla, že jej vláda je "otvorená" otázke vyslania vojakov, ale varovala, že kľúčovou otázkou je, či sa Spojené štáty v prípade ich vyslania "postavia na stranu Európy", píše AFP.



Pozvánku na neformálne zasadnutie, ktoré na 16.00 h SEČ zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron, dostali len niektoré európske krajiny. Na stretnutí sa zúčastnili vedúci predstavitelia Nemecka, Británie, Talianska, Poľska, Španielska, Holandska a Dánska, ktoré zastupovalo aj pobaltské a škandinávske krajiny. Prítomná bola aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa a generálny tajomník NATO Mark Rutte.