Dánska premiérka Frederiksenová: Som pripravená opäť viesť krajinu
Krajinu čakajú po voľbách zrejme náročné rokovania o zostavení vlády, ktoré by mohli trvať niekoľko týždňov.
Autor TASR
Kodaň 25. marca (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová po utorňajších parlamentných voľbách vyhlásila, že je pripravená pokračovať vo funkcii a viesť krajinu ďalšie štyri roky. Jej sociálni demokrati voľby vyhrali, zaznamenali však najhorší výsledok od roku 1903. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
„Som pripravená prevziať zodpovednosť a opäť pôsobiť ako dánska premiérka počas nasledujúcich štyroch rokov,“ povedala po oznámení oficiálnych výsledkov. Zdôraznila, že Dánsko potrebuje stabilnú a kompetentnú vládu a jej strana je pripravená prevziať vedenie.
Krajinu čakajú po voľbách zrejme náročné rokovania o zostavení vlády, ktoré by mohli trvať niekoľko týždňov. Ľavicový blok vedený sociálnymi demokratmi síce zvíťazil, ale so ziskom 84 kresiel nezískal väčšinu v 179-člennom parlamente (Folketing). Pravicový blok získal 77 mandátov. Rozhodujúcu úlohu tak zrejme zohrá centristické hnutie Umiernení (Moderates) ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena, ktoré obsadí 14 kresiel. Zvyšné štyri kreslá pripadajú Grónsku a Faerským ostrovom - autonómnym územiam Dánska.
Rasmussen vyzval svojich konkurentov z ľavice aj pravice, aby ustúpili od niektorých postojov, ktoré zaujali počas kampane, a začali s jeho stranou rokovať. Dánsko „je malá krajina so šiestimi miliónmi obyvateľov vo svete s ôsmimi miliardami ľudí, ktorý je v nepokojoch - v Iráne je vojna a na Ukrajine je vojna... Sme jeden kmeň. Musíme sa zjednotiť. Nesmieme sa nechať rozdeľovať,“ vyhlásil šéf diplomacie a bývalý premiér.
Na druhej strane minister obrany Troels Lund Poulsen, najvýraznejší kandidát pravicového bloku, dal jasne najavo, že jeho Liberálna strana (Venstre) nemá v úmysle opäť vstúpiť do vlády so sociálnymi demokratmi. Podľa vlastných slov chce tentoraz vytvoriť koalíciu s pravicovými stranami alebo ostať v opozícii.
Frederiksenová je premiérkou Dánska od polovice roka 2019. Je známa svojou silnou podporou Ukrajiny v jej obrane proti ruskej invázii, ako aj reštriktívnym prístupom k migrácii, čím pokračuje v tradičnej dánskej politike pokračujúcej už dve desaťročia.
