Dánska premiérka v USA: Neuchádzam sa o post šéfa NATO

Washington 6. júna (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok oznámila, že sa neuchádza o funkciu generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO). Povedala to po stretnutí s prezidentom USA Joeom Bidenom v Oválnej pracovni Bieleho domu a po samostatnom stretnutí s riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williamom Burnsom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



"Ako som povedala už predtým (v Kodani), nie som kandidátkou na žiadnu inú funkciu, než akú mám, a nezmenilo sa to ani po mojom stretnutí s prezidentom USA," uviedla Frederiksenová novinárom pred Bielym domom vo Washingtone.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg má z postu odstúpiť tento rok na jeseň. Funkciu už tradične dostáva Európan, ale vyžaduje si to súhlas Spojených štátov.



Špekulácie, že Frederiksenová je vážnou kandidátkou na túto funkciu, sa zintenzívnili, keď sa jej meno prvýkrát verejne spomenulo minulý mesiac v článku nórskych novín VG.



Frederiksenová novinárov tiež informovala, že s Burnsom sa stretla počas svojej návštevy Washingtonu, ale ďalšie podrobnosti neuviedla.



Ďalšími kandidátmi na šéfa NATO sú holandský premiér Mark Rutte, britský minister obrany Ben Wallace a estónska premiérka Kaja Kallasová. Alianciu ešte nikdy neviedla žena.



Frederiksenovej stretnutie s Bidenom malo trvať 45 minút, ale trvalo približne dve hodiny.



Biden privítal dánsku premiérku v Oválnej pracovni, kde mali dvojstranné rozhovory. Biden počas nich označil Dánsko za "jedného z našich najväčších spojencov a najspoľahlivejších priateľov", napísal portál americkej spravodajskej televízie CNN.



Prezident sa Frederiksenovej poďakoval za stretnutie s jeho vnučkami počas ich poslednej spoločnej návštevy v severskej krajine. Povedal, že vnučky "stále rozprávajú o svojom stretnutí s premiérkou". Zaželal jej aj šťastný Deň ústavy, čo je dánsky štátny sviatok. A ten podľa Bidena "dokazuje, že máme rovnaké hodnoty".



"Spoločne pracujeme na ochrane týchto hodnôt, keď stojíme pri Ukrajincoch, ktorí sa bránia proti brutálnej agresii Ruska," povedal Biden. "A so spojencami NATO podnikáme kroky na posilnenie našej spoločnej bezpečnosti - v rámci toho dokončujeme našu dohodu o dvojstrannej spolupráci (s Dánskom) v oblasti obrany," dodal.



Predstavitelia Bieleho domu predtým informovali, že prezident USA a dánska premiérka budú diskutovať o vojne na Ukrajine a o Bidenovej nedávnej zmene rozhodnutia, keď povolil dodanie stíhačiek F-16 na Ukrajinu, čo by mal byť dlhodobý odstrašujúci prostriedok voči Rusku. Rozhovor na túto tému bude pokračovať vo štvrtok, keď Biden prijme britského premiéra Rishiho Sunaka.