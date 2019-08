Dánska premiérka: Myšlienka predaja Grónska Američanom je absurdná

Donald Trump v nedeľu novinárom potvrdil, že nedávno diskutoval o tejto možnosti, ale zároveň uviedol, že takýto krok nie je pre USA prioritou číslo jedna.

Kodaň 19. augusta (TASR) - Grónsko nie je na predaj a myšlienka jeho predaja Spojeným štátom je absurdná, uviedla v nedeľu dánska premiérka Mette Frederiksenová po tom, ako ekonomický poradca prezidenta USA Donalda Trumpa Larry Kudlow potvrdil záujem USA o kúpu najväčšieho ostrova na svete, informovala agentúra Reuters.



"Grónsko nie je na predaj. Grónsko nie je dánske. Grónsko patrí Grónsku. Veľmi silne dúfam, že to nemyslia vážne," Frederiksenová uviedla pre noviny Sermitsiaq počas návštevy Grónska.



Trump v nedeľu novinárom potvrdil, že nedávno diskutoval o tejto možnosti, ale zároveň uviedol, že takýto krok nie je pre USA prioritou číslo jedna.



"Myšlienka (kúpy Grónska) sa objavila ...a strategicky je zaujímavá," povedal Trump novinárom v meste Morristown v štáte New Jersey pred nástupom na prezidentské lietadlo Air Force One.



Trump v septembri navštívi dánsku metropolu Kodaň a počas stretnutí s premiérmi Dánska a Grónska má podľa agentúry Reuters hovoriť aj o oblasti Arktídy.



Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow v nedeľu potvrdil medializované informácie, že Trump súkromne diskutoval so svojimi poradcami o myšlienke nákupu Grónska.



"Nechcem predpovedať výsledok. Len hovorím, že prezident (Trump), ktorý čo-to vie o kupovaní nehnuteľností, sa chce pozrieť na nákup Grónska," povedal Kudlow v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News.



Spojené štáty majú v grónskom mestečku Thule svoje najsevernejšie situované vojenské zariadenie, ktorým je letecká základňa Thule Air Base. Grónsko, najväčší ostrov sveta, je autonómne dánske územie nachádzajúce sa medzi severnou časťou Atlantického oceánu a Arktickým oceánom. Bývalý americký prezident Harry Truman v roku 1946 chcel odkúpiť Grónsko za 100 miliónov dolárov, Kodaň to však odmietla.



Grónsko má rozlohu dva milióny štvorcových kilometrov a žije tam približne 56.000 obyvateľov. Napriek tomu, že má ostrov takmer úplnú samosprávu, Dánsko sa stará o jeho diplomatické záležitosti, obranu a peňažnú politiku. Grónsko dostáva od Dánska ročnú dotáciu vo výške 560 miliónov dolárov, čo je viac než polovica jeho vlastných príjmov.