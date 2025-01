Dánska premiérka: Grónsko nie je na predaj

Kodaň 7. januára (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že o budúcnosti Grónska by mali rozhodovať jeho obyvatelia. Vyjadrila sa tak po tom, čo zvolený americký prezident Donald Trump nedávno opätovne hovoril o tom, že Spojené štáty by mohli tento ostrov od Dánska kúpiť. V utorok súkromne pricestoval do Grónska najstarší Trumpov syn Donald Trump mladší. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Grónsko patrí Grónčanom," povedala premiérka pre dánsku televíznu stanicu TV 2. Dodala, že toto arktické územie "nie je na predaj". Grónsko je autonómne územie Dánska a geograficky je súčasťou Severnej Ameriky. Na tomto ostrove sa nachádza veľká americká vojenská základňa.



Premiérka tiež vyzvala, aby všetci "rešpektovali, že Grónčania sú národ, je to ich krajina a len Grónsko môže určovať jej budúcnosť," píše Reuters.



Na Trumpove vyjadrenia o Grónsku reagoval aj tamojší premiér Múte Egede. "Grónsko je naše. Nie sme na predaj a ani nikdy nebudeme na predaj. Náš dlhý boj za slobodu nesmieme prehrať," vyhlásil. Vo svojom novoročnom príhovore avizoval, že sa bude usilovať o nezávislosť Grónska.



Najstarší Trumpov syn, Donald Trump mladší, v utorok pricestoval do Grónska a agentúry Reuters a AP informujú, že ide o súkromnú návštevu a nemá naplánované žiadne stretnutia s vládnymi predstaviteľmi. Táto návšteva podľa AP posilňuje špekulácie, že nastupujúca americká administratíva by sa mohla usilovať pričleniť Grónsko k USA.



"Nie, nejdem kúpiť Grónsko," povedal Trump mladší v pondelok s tým, že sa chystá na iba dlhší súkromný výlet.



Novozvolený prezident v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth označil Grónsko za "úžasné miesto, ktorého obyvatelia by mali obrovský úžitok z toho, keby sa stali súčasťou nášho národa".



Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia vyslovil myšlienku odkúpenia Grónska, čo však vláda ostrova odmietla, pripomína stanica BBC.