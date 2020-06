Dánska premiérka pre summit EÚ druhýkrát odložila svadbu

Kodaň 26. júna (TASR) – Dánska premiérka Mette Frederiksenová už po druhý raz odložila svoju vlastnú svadbu. Dôvodom najnovšieho presunu je jej účasť na júlovom mimoriadnom summite EÚ, informovala v piatok agentúra AP.



Summit, ktorého cieľom je dosiahnutie dohody o sedemročnom rozpočte EÚ a tiež o pláne na obnovu hospodárstva po pandémii nového koronavírusu, sa bude konať 17.–18. júla v Bruseli. Od vypuknutia pandémie pôjde o prvý summit, na ktorom budú lídri EÚ aj fyzicky prítomní. Dosiaľ sa stretávali výlučne cez videokonferencie.



Frederiksenová sa zo svojím životným partnerom Boom Tengbergom mala zosobášiť 18. júla. Na Facebooku však včera oznámila, že svadbu presunula pre zasadnutie Európskej rady v Bruseli, keďže si „musí robiť svoju prácu a chrániť záujmy Dánska".



„Veľmi sa teším na to, že si vezmem tohto úžasného muža. Nebude to však také jednoduché, teraz bolo zvolané zasadnutie Európskej rady v Bruseli presne na tú júlovú sobotu, v ktorú sme sa chceli vziať," napísala tiež v príspevku.



Dodala, že jej partner je našťastie veľmi trpezlivý, a ona sa už teší, že mu určite už čoskoro povie svoje áno. Nový termín svadby pritom zatiaľ nezverejnila.



Dvojica sa mala pôvodne zosobášiť už v lete 2019, svadbu však vtedy odložila pre konanie dánskych parlamentných volieb.



Dánsko spoločne s Rakúskom, Švédskom a Holandskom tvrdí, že fond obnovy po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur, ktorý by sa mal podľa návrhov Európskej komisie prerozdeliť medzi členské krajiny v podobe grantov a výhodných pôžičiek, je príliš vysoký a všetky v rámci neho rozdané peniaze by sa mali neskôr vrátiť EÚ