Dánska premiérka predniesla prejav, ktorý sčasti napísal ChatGPT

Kodaň 31. mája (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu predniesla v parlamente prejav sčasti napísaný s použitím nástroja umelej inteligencie (AI) s názvom ChatGPT. Chcela tak zdôrazniť revolučné stránky a riziká AI. Správu priniesla tlačová agentúra AFP.



Šéfka dánskej vlády mala tradičný príhovor, keďže sa parlament pripravuje na ukončenie zasadnutí pred letom.



"To, čo som práve prečítala, nie je odo mňa. Ani od žiadneho iného človeka," prerušila náhle Frederiksenová svoj prejav pred zákonodarcami a vysvetlila, že ho napísal ChatGPT.



"Aj keď nie vždy trafil klinec po hlavičke, pokiaľ ide o podrobnosti vládneho pracovného programu a interpunkciu..., je až fascinujúce a desivé, čo dokáže," dodala premiérka.



Časti prejavu Frederiksenovej, ktoré napísala umelá inteligencia, zahŕňali napríklad vety: "Bola to česť i výzva viesť v uplynulom parlamentnom roku vládu." alebo "Prijali sme kroky na boj proti klimatickým zmenám, aby sme zaistili spravodlivejšiu a iluzívnejšiu spoločnosť, v ktorej majú všetci občania rovnaké práva".



Člen Frederiksenovej kancelárie, ktorý jej zvyčajne píše príhovory, sa ku kvalite tohto textu ešte nevyjadril, podotýka AFP.



ChatGPT sa dostal do centra pozornosti koncom minulého roka, keď ukázal schopnosť rýchlo a na počkanie vytvoriť eseje, básne či rozhovory.



Obrovský úspech programu vyvolal zlatú horúčku - do tejto oblasti sa hrnuli investície vo výške miliárd dolárov, ale kritici a zasvätení ľudia začali biť na poplach.



K bežným obavám z chatbotov patrí napríklad tá, že môžu zaplaviť web dezinformáciami, že neobjektívne algoritmy dajú do popredia rasistický materiál alebo automatizácia poháňaná umelou inteligenciou môže zničiť celé priemyselné odvetvia.



Táto téma je aj na programe stretnutia transatlantickej Rady pre obchod a technológie (TTC) vo švédskom meste Lulea. Je to politický orgán, ktorý vytvorili USA a EÚ, aby zlepšili napäté vzájomné obchodné vzťahy a aby spoločne mohli lepšie konkurovať Číne.



Skupina lídrov a odborníkov z oblasti technológie - vrátane Sama Altmana, ktorého firma OpenAI vytvorila program ChatGPT -, v utorok varovala pred možnou hrozbou, že táto technológia môže viesť k "vyhynutiu" ľudstva.