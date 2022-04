Dánska premiérka prisľúbila Ukrajine ďalšie dodávky zbraní

Kyjev/Kodaň 21. apríla (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok prisľúbila, že jej krajina pošle Ukrajine viac zbraní. K tomuto kroku sa Frederiksenová zaviazala počas návštevy Kyjeva, kde sa spolu so svojim španielskym náprotivkom Pedrom Sánchezom stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Máme v úmysle dodať Ukrajine viac zbraní, pretože práve to potrebuje najviac," uviedla Frederiksenová pre dánsku televíziu TV2.



Úrad dánskej premiérky uviedol, že jej rokovania so Zelenským budú zamerané na ďalšiu podporu Ukrajiny a stíhanie vojnových zločinov a porušovania ľudských práv.



Frederiksenová a Sánchez pricestovali na Ukrajinu vo štvrtok ráno, vyplýva z fotografií, ktoré na sociálnej sieti Twitter zverejnil španielsky premiér. Dánska premiérka navštívila aj mesto Boroďanka, ktoré donedávna okupovali ruskí vojaci a v stredu tam objavili dva masové hroby s deviatimi telami.