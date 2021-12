Dánska premiérka sa ospravedlnila za porušenie pandemických opatrení

Kodaň 4. decembra (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v sobotu ospravedlnila za nahrávku, na ktorej bolo vidieť, že napriek platným nariadeniam nakupuje bez rúška. Stalo sa tak štyri dni po tom, čo jej vláda opätovne zaviedla povinnosť prekrytia tváre na niektorých miestach i vo verejnej doprave, informuje agentúra AFP.



Video zverejnili v sobotu na webovej stránke novín Ekstra Bladet. Dánsku premiérku nakrútil náhodný okoloidúci v obchode s odevmi v metropole Kodaň.



"Išlo jednoducho o nedopatrenie po tom, čo začali platiť nové opatrenia," uviedla Frederiksenová na sociálnych sieťach. "Viem, že sa to môže stať komukoľvek. Ideálne nie mne. Preto to očividne ľutujem a chcem vám opäť poďakovať za všetko, čo spoločne robíme, aby sme zvládli epidémiu," dodala.



Incident ešte zvýšil tlak na premiérku, ktorá na budúci týždeň predstúpi pred parlamentnú komisiu vyšetrujúcu jej rozhodnutie zlikvidovať viac než 15 miliónov noriek pre obavy z mutácie koronavírusu, pripomína AFP. Ukázalo sa, že nariadenie nemalo právny základ, pričom viedlo k rezignácii ministra.



Komisia teraz vyšetruje, či Frederiksonová vedela, že neexistuje zákon, ktorý by jej umožňoval opatrenie nariadiť. Dánsky parlament napokon schválil mimoriadny zákon zakazujúci chov noriek, čo viedlo k zruinovaniu lukratívneho priemyslu. Dánsko bolo najväčším svetovým vývozcom norkových koží a druhým najväčším producentom po Číne.