Dánska premiérka: Sme pripravení urobiť všetko pre dohodu s USA
Prevzatie kontroly nad Grónskom Spojenými štátmi označila za nemysliteľné.
Autor TASR
Berlín 27. januára (TASR) - Dánsko je pripravené urobiť všetko pre dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi o Grónsku, odmieta sa však vzdať najväčšieho ostrova na svete. V utorok to vyhlásila dánska premiérka Mette Frederiksenová, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Prevzatie kontroly nad Grónskom Spojenými štátmi označila za nemysliteľné. „Nie, to si nedokážem predstaviť,“ zdôraznila Frederiksenová v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ARD.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a širšieho arktického regiónu. Zároveň vylúčil použitie sily na presadenie svojich plánov. Ustúpil aj od zámeru uvaliť dodatočné clá na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré podporili Dánsko a postavili sa proti snahe Trumpa získať Grónsko.
Frederiksenová posledné kroky šéfa Bieleho domu vníma ako úspech v spore s USA. „Keď Európa drží spolu, bráni sa a hovorí jedným hlasom, potom to funguje,“ poznamenala. Doplnila, že teraz budú s USA pokračovať diplomatické rokovania, ktorých výsledkom by mohla byť dohoda.
Dánska premiérka sa odmietla vyjadriť k obsahu rokovaní a nevedela odhadnúť, ako dlho potrvajú. „Paralelne s rokovaniami, ktoré teraz vedieme s Američanmi, si my Európania musíme uvedomiť, že starý svet je preč,“ povedala. Dodala, že Európa by sa podľa nej mala viac spoliehať na vlastné vyzbrojovanie.
