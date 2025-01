Dánska premiérka Trumpovi: Iba Grónsko rozhodne o svojej budúcnosti

Kodaň 15. januára (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu počas spoločného telefonátu odkázala zvolenému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že len Grónsko môže rozhodnúť o svojej budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Frederiksenová údajne s Trumpom telefonovala približne 45 minút a povedala, že o prípadnej "nezávislosti rozhodne samotné Grónsko". Reagovala tak na jeho provokatívne vyjadrenia o tom, že Spojené štáty by mohli tento ostrov od Dánska kúpiť.



Dánska premiérka tiež vyzdvihla "význam posilnenia bezpečnosti v Arktíde". Kodaň je podľa nej pripravená prevziať za to ešte väčšiu zodpovednosť.



Lídri podľa oficiálneho vyhlásenia diskutovali aj o vojne na Ukrajine, situácii na Blízkom východe a vzťahoch s Čínou.



Grónsky premiér Múte Egede v pondelok vyhlásil, že Grónsko - autonómne dánske územie - je otvorené bližším vzťahom so Spojenými štátmi, a to aj v oblasti obrany a ťažby nerastných surovín. Egede dodal, že ostrovná vláda hľadá možnosti spolupráce s Trumpom, avšak za svojich vlastných podmienok.



Trumpov viceprezident J.D. Vance pre televíziu Fox News cez víkend pripomenul, že Spojené štáty už v severozápadnom Grónsku majú svoje jednotky.



Trump, ktorý sa ujme úradu 20. januára, spôsobil minulý týždeň rozruch, keď odmietol vylúčiť vojenskú intervenciu s cieľom dostať Panamský prieplav a Grónsko pod kontrolu USA.



Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam, preto tam Spojené štáty majú vojenskú základňu.



Egede minulý týždeň počas návštevy Dánska vyhlásil, že ostrov "vstupuje do novej éry, v ktorej je stredom sveta". Deklaroval, že Grónsko bude pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi, pričom zdôraznil, že podmienky spolupráce stanoví Grónsko a že o budúcnosti ostrova rozhodne grónsky ľud.