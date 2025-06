Dánska premiérka: Ukrajina útokom v Rusku ukázala, že sa úspešne bráni

Vilnius 2. júna (TASR) - Nedeľňajší ukrajinský útok na viacero ruských leteckých základní podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej ukazuje, že Kyjev sa úspešne bráni ruskej agresii. Frederiksenová to v pondelok povedala na summite lídrov Bukureštskej deviatky (B9) v litovskom Vilniuse, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Myslím si, že (Ukrajina) má právo brániť sa a niekedy to zahŕňa aj zatlačenie (nepriateľa) na ústup, takže zdá sa, že to bolo úspešné,“ povedala v pondelok Frederiksenová na margo nedeľnej ukrajinskej operácie s krycím názvom „Pavučina“, ktorú plánovala ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) údajne viac než poldruha roka.



Frederiksenová v litovskom hlavnom mieste tiež označila za v súčasnosti nevyhnutné zameriavať sa na vyzbrojovanie Európy. „Rusko je hrozbou pre nás všetkých, a preto musíme posilniť východné krídlo (NATO)... Stále sa musíme snažiť o prímerie, ale zároveň musíme robiť to, čo je potrebné na bojisku na Ukrajine, aby mohli túto vojnu skutočne vyhrať,“ dodala.



Terčom masívneho ukrajinského nedeľného útoku dronmi sa v nedeľu stali najmenej štyri základne ležiace v ruskej Riazanskej, Murmanskej, Irkutskej a Ivanovskej oblasti. SBU tvrdí, že útok vyradil 40 ruských vojenských lietadiel vrátane niekoľkých strojov včasnej výstrahy A-50, strategických bombardérov Tu-95 a Tu-22. Ich stratu potvrdil aj ruský kanál Rybar pôsobiaci na sieti Telegram.



Ukrajinská tajná služba pri tomto útoku - ďaleko od svojich hraníc - použila bezpilotné lietadlá vypúšťané z nákladných áut, ktoré boli pristavené pri ruských leteckých základniach.