Dánska premiérka: USA neprevezmú Grónsko, patrí Grónčanom

Nuuk 2. apríla (TASR) — Dánska premiérka Mette Frederiksenová pricestovala v stredu na trojdňovú návštevu do Grónska. V súvislosti s úsilím amerického prezidenta Donalda Trumpa o prevzatie kontroly nad týmto autonómnym územím Dánska prisľúbila podporu svojej vlády jeho obyvateľom s tým, že urobí všetko, čo je v jej silách, „aby sa postarala o túto úžasnú krajinu a podporila ju v skutočne ťažkej situácii“. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



„USA neprevezmú Grónsko. Grónsko patrí Grónčanom,“ povedala dánska sociálnodemokratická premiérka. To je odkaz, ktorý všetci spoločne vyšlú v najbližších dňoch, doplnila.



„Je jasné, že vzhľadom na tlak, ktorý Američania vyvíjajú na Grónsko, pokiaľ ide o suverenitu, hranice a budúcnosť, musíme držať spolu,“ uviedla na stretnutí s novým grónskym premiérom Jensom-Frederikom Nielsenom.



Frederiksenová prišla do Grónska päť dní po tom, čo americký viceprezident J. D. Vance a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz navštívili tamojšiu vojenskú základňu USA Pituffik. Vance pri tejto príležitosti kritizoval Dánsko, že neodviedlo dobrú prácu pre obyvateľov Grónska a investovalo príliš málo do jeho obyvateľov a bezpečnostnej architektúry.



Dánsku premiérku a jej manžela Boa Tengberga po prílete privítal odchádzajúci premiér Múte B. Egede. Jej návštevu kritizovali lídri dvoch strán koaličnej grónskej vlády, ktorí ju vzhľadom na to, že nový kabinet ešte nie je oficiálne pri moci, považovali za predčasnú. Nový premiér Nielsen však povedal, že sa na ňu teší.



Trump počas predvolebnej kampane aj po návrate do Bieleho domu opakovane vzniesol nároky na Grónsko a dokonca nevylúčil ani použitie sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou. V nedeľu vyhlásil: „Grónsko dostaneme. Na sto percent.“



Na najväčšom ostrove sveta žije len okolo 57.000 ľudí. Nachádzajú sa tam ložiská cenných nerastných surovín, ktoré sa doteraz takmer nevyužívali.



Od roku 1979 je Grónsko v mnohých oblastiach autonómne, o zahraničnej a obrannej politike však stále rozhoduje Dánsko.