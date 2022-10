Dánska premiérka vyhlásila na november predčasné voľby

Kodaň 5. októbra (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila v stredu predčasné parlamentné voľby. Uskutočnia sa v utorok 1. novembra, teda sedem mesiacov pred koncom jej funkčného obdobia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Informovala som kráľovnú, že sa uskutočnia voľby do Folketingu (dánsky parlament). Chceme širšiu vládu so stranami z oboch strán politického stredu," uviedla Frederiksenová.



Politológovia očakávali, že premiérka v stredu ohlási nové voľby, aby sa vyhla hlasovaniu o nedôvere, ktoré by mohla iniciovať jedna zo strán podporujúcich jej sociálnych demokratov, píše agentúra Reuters. Podľa AFP dostala Frederiksenová ultimátum od jednej z menších strán podporujúcich vládu, ktorá požadovala vyhlásenie nových volieb skôr, než sa 6. októbra v parlamente uskutoční prvá rozprava.



Frederiksenová sa v roku 2019 stala najmladšou dánskou premiérkou. Jej popularita však v poslednom čase utrpela v dôsledku rozhodnutí, ktoré prijala v súvislosti s utratením celej populácie noriek v Dánsku v roku 2020 pre obavy spojené s pandémiou koronavírusu.



Podľa posledných prieskumov verejnej mienky by menšinová vláda vedená jej stranou Sociálni demokrati, ktorú podporuje niekoľko ľavicových strán, získala vo voľbách 47 až 50 percent hlasov. Blok pravicových strán pod vedením Liberálnej alebo Konzervatívnej strany by získal 49 až 50 percent hlasov.



Podľa dánskych zákonov musela Frederiksenová zvolať voľby do júna 2023.



"Samozrejme je zvláštne usporiadať voľby uprostred medzinárodnej krízy," uviedla premiérka. Dánsko sa totiž dostalo do stredu geopolitického záujmu po poškodení plynovodov Nord Stream, čo svetoví lídri označili za sabotáž, pripomína Reuters.