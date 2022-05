Dánska premiérka dúfa, že India presvedčí Rusko, aby ukončilo vojnu

Dánska premiérka Mette Frederiksenová (uprostred vpravo) víta indického premiéra Nárendra Módího po jeho prílete na letisko v Kodani 3. mája 2022. Módí pricestoval na dvojdňovú návštevu Dánska. Foto: TASR/AP

Kodaň 3. mája (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyzvala svojho indického kolegu Naréndru Módího, aby sa pokúsil využiť svoj vplyv na Rusko a presvedčil ho k ukončeniu vojny na Ukrajine.povedala Frederiksenová. Podľa agentúry AP tiež dodala:AP pripomenula, že India v konflikte Ruska s Ukrajinou zaujala neutrálnu pozíciu, čo na Západe vyvoláva obavy. Moskva však tento postoj kvituje: ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pochválil Indiu za to, žeNa úvod Módího dvojdňovej návštevy v Kodani podpísali Dánsko a India niekoľko bilaterálnych dohôd zameraných na zelenú energiu a zabezpečenie čistej vody.V stredu sa Módí zúčastní na indicko-nordickom summite v Kodani a v programe má aj bilaterálne rokovania s vedúcimi predstaviteľmi Švédska, Nórska, Islandu a Fínska.Témou summitu má byť ozdravenie ekonomiky v postpandemickom období, zmena klímy, inovácie a technológie, obnoviteľné zdroje energie, posúdenie globálnej bezpečnostnej situácie a možnosti spolupráce Indie a severských štátov v arktickej oblasti.AP poznamenala, že ide o prvú návštevu indického lídra v Dánsku za posledných 20 rokov.Módí pricestoval do Dánska z Berlína, kde Nemecko a India v pondelok podpísali sériu bilaterálnych dohôd zameraných na udržateľný rozvoj. Na ich základe dostane India do roku 2030 pomoc vo výške 10 miliárd eur, ktorá je určená na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.