Dánska premiérka:Zadržanie exšéfa rozviedky zahraničné vzťahy nezhorší

Na archívnej snímke bývalý šéf dánskej vojenskej spravodajskej služby Lars Findsen hovorí počas prezentácie výročnej správy v Kastellet v Kodani, 19. decembra 2017. Foto: TASR/AP

Kodaň 12. januára (TASR) - Zadržanie bývalého šéfa dánskej vojenskej rozviedky Larsa Findsena v súvislosti s údajným únikom tajných informácií nepoškodí vzťahy dánskych tajných služieb s ich zahraničnými partnermi. Uviedla to v stredu dánska premiérka Mette Frederiksenová, informovala agentúra AP.Podľa Frederiksenovej sa môže spolupráca so zahraničnými partnermi, na ktorú sa Dánsko veľmi spolieha, napriek spomínanému incidentu ďalej rozvíjať. Findsenov prípad zároveň označila akoDánsko má dve tajné služby – zahraničnú a vojenskú spravodajskú službu (FE) a policajnú spravodajskú službu (PET). Findsen podľa AP šéfoval v rozličnom čase obidvom.PET 9. decembra informovala, že deň predtým zatkla štyroch súčasných i bývalých zamestnancov spomínaných tajných služieb podozrivých zo špionáže a. Podrobnejšie informácie však vtedy zverejnené neboli.Findsen je vo vyšetrovacej väzbe, zatiaľ čo zvyšné tri osoby, ktorých totožnosť nie je známa, sú vyšetrované na slobode.Súd v hlavnom meste Kodaň len v pondelok zrušil zákaz zverejniť v súvislosti s prípadom Findsenovu identitu. O zrušenie zákazu požiadal prostredníctvom svojich obhajcov samotný Lars Findsen, ktorý všetky obvinenia odmieta. Findsenovi v pondelok predĺžili väzbu do 4. februára.Findsen bol šéfom FE od roku 2015 do augusta 2020. Suspendovali ho po kritike zo strany regulačného úradu. Údajne totiž porušil zákon a nelegálne poskytoval informácie o dánskych občanoch ďalším stranám. Ako pripomína AP, nie je známe, či Findsenovo zatknutie súvisí práve s jeho skorším suspendovaním.