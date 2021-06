Dánska premiérka:Škandál s odpočúvaním nepoškodil vzťahy so spojencami

Kodaň 2. júna (TASR) - Dánsko po správach, že Spojeným štátom prostredníctvom vlastnej tajnej služby pomáhalo odpočúvať európskych lídrov, nepotrebuje napravovať vzťahy so svojimi spojencami vrátane Francúzska a Nemecka. Uviedla to v stredu dánska premiérka Mette Frederiksenová, píše agentúra AFP.



"Nemyslím si, že je správne tvrdiť, že potrebujeme naprávať vzťahy s Francúzskom alebo Nemeckom. Vedieme s nimi nepretržitý dialóg aj o záležitostiach týkajúcich sa spravodajských služieb," povedala Frederiksenová.



Viaceré európske médiá v pondelok informovali, že dánska vojenská rozviedka FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) pomáhala americkej Národnej bezpečnostnej agentúre (NSA) s odpočúvaním popredných európskych politikov, medzi ktorými boli aj spolková kancelárka Angela Merkelová a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.



Odpočúvanie sa týkalo popredných politikov z Nemecka, Švédska, Nórska, Holandska a Francúzska. Podľa Dánskeho rozhlasu (DR) NSA získala prístup k textovým správam, telefónnym hovorom a internetovej komunikácii či histórii vyhľadávania.



FE údajne umožnila NSA využívať v rokoch 2012 - 2014 tajnú odpočúvaciu stanicu Sandagergardan neďaleko Kodane. Americká tajná služba vďaka tomu mohla "napichnúť" dôležitý internetový uzol spájajúci rôzne podmorské káble. Ako pripomína AFP, nie je jasné, či Dánsko v tom čase vedelo, že USA používajú túto infraštruktúru na odpočúvanie dánskych spojencov.



Spolupráca s NSA bola údajne zdokumentovaná v internej správe FE v roku 2015. DR tvrdí, že jeho informácie pochádzajú z deviatich zdrojov, ktoré mali prístup k utajovaným skutočnostiam. Potvrdilo ich malo aj niekoľko nezávislých zdrojov.



Frederiksenová zopakovala slová dánskej ministerky obrany Trine Bramsenovej, ktorá v pondelok uviedla, že "systematické odpočúvanie blízkych spojencov je neprijateľné".



Podľa agentúry Reuters Washington v utorok oznámil, že pri riešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bezpečnosti bude spolupracovať so svojimi spojencami a európskymi partnermi. Francúzsky prezident Emmanuel Macron aj Merkelová vyhlásili, že odpočúvanie spojencov je neprijateľné a že Francúzsko aj Nemecko sa usilujú o objasnenie tohto incidentu.