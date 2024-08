Dánska spoločnosť žiada o schválenie rozšírenia vakcíny proti kiahňam

Kodaň 16. augusta (TASR) - Dánska biotechnologická spoločnosť Bavarian Nordic v piatok uviedla, že predložila Európskej agentúre pre lieky (EMA) údaje na schválenie rozšírenia používania vakcíny proti opičím kiahňam (mpox) a pravým kiahňam na dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením opičích kiahní v afrických štátoch.



Vo štvrtok potvrdili prvý prípad opičích kiahní typu Clade I už aj vo Švédsku, pričom išlo o prvý prípad tohto variantu diagnostikovaný mimo afrického kontinentu. Prvý prípad nákazy zaznamenali v piatok aj v Pakistane.



"Deti a dospievajúci sú v terajšej epidémii opičích kiahní v Afrike neúmerne postihnuté, čo poukazuje na dôležitosť a naliehavosť rozšírenia prístupu k vakcínam a terapii pre túto zraniteľnú populáciu," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Bavarian Paul Chaplin.



Po preskúmaní EMA by sa povolenie na uvedenie vakcíny na trh mohlo v priebehu štvrtého štvrťroka rozšíriť aj na dospievajúcich, oznámila spoločnosť.



Spoločnosť tiež pripravuje klinickú štúdiu na posúdenie bezpečnosti vakcíny u detí vo veku dva až 12 rokov, ktorá by mohla rozšíriť jej používanie. Test, ktorý čiastočne financuje Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI), sa má začať v Konžskej demokratickej republike a Ugande ešte tento rok, uviedol Bavarian.



Opičie kiahne sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom kontakte. Spôsobuje horúčky, bolesti svalov a veľké kožné lézie. Väčšina prípadov má mierny priebeh, avšak toto ochorenie môže aj zabíjať.



V stredu vyhlásilo stav núdze aj Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb Africkej únie, ktoré upozornilo, že nákaza sa šíri mimoriadne rýchlo. Od začiatku tohto roka zaznamenali už vyše 15.000 prípadov nákazy opičími kiahňami a 461 úmrtí. To predstavuje nárast o 160 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka.