Dánska štátna pošta po 400 rokoch prestala doručovať listy
Poštové známky sa prestali predávať 18. decembra.
Autor TASR
Kodaň 30. decembra (TASR) - Dánska pošta v utorok naposledy doručila listy adresátom. Rozhodnutie ukončiť túto službu po 401 rokoch pošta oznámila v marci s tým, že do konca roka odstráni aj všetky verejné poštové schránky. Poštové známky sa prestali predávať 18. decembra. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a webu Politico.
„Dáni sú čoraz viac digitálni a to, čo sa kedysi posielalo listom, dnes väčšina ľudí dostáva digitálnou formou,“ uviedla v oznámení štátna spoločnosť PostNord, ktorá sa v rámci znižovania nákladov sústredí iba na doručovanie balíkov. Od začiatku milénia klesol objem listov v krajine o viac než 90 percent. Na jar preto pošta oznámila aj zrušenie 1500 súvisiacich pracovných miest.
Väčšina korešpondencie s verejnými inštitúciami v Dánsku dlhodobo prebieha prostredníctvom digitálnych platforiem. Výnimku z tzv. digitálnej pošty má z takmer šiestich miliónov obyvateľov iba približne 300.000 vrátane starších ľudí na vidieku.
Väčšina zo zhruba 1500 červených poštových schránok v krajine postupne zmizla z ulíc od leta a podľa miery opotrebovania sa predala v aukcii na internete za 200 až 270 eur. Výťažok získali charitatívne organizácie, ktoré podporujú deti v krízových situáciách po celom svete.
Posielanie listov bolo v tomto severskom štáte už dlho drahé - za štandardný list v rámci Dánska si PostNord pýtala v prepočte takmer 3,90 eura, za list alebo pohľadnicu do zahraničia 6,70 eura.
Dáni o možnosť zasielať tradičné listy neprídu, toto právo im zaručuje aj zákon. Od 1. januára 2026 to bude robiť súkromná doručovacia spoločnosť Dao, ktorá na túto službu dostane dotáciu od vlády. V prieskume dánskeho dopravného úradu dosiahla výrazne lepšie výsledky pri doručovaní načas, pričom má aj mierne nižšie poplatky. Podľa samotnej firmy možno listy odovzdať v 1500 obchodoch po celej krajine.
