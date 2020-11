Dánska tlačová agentúra odmietla po hekerskom útoku zaplatiť výkupné

Kodaň 25. novembra (TASR) - Najväčšia dánska tlačová agentúra Ritzau zostane po tohtotýždňovom hekerskom útoku odpojená od internetu najmenej jeden deň a odmietla požiadavku hekerov, aby zaplatila výkupné za uvoľnenie zablokovaných dát. V stredu o tom informovala samotná tlačová agentúra a následne agentúra AP.



Generálny riaditeľ dánskej agentúry Lars Vesterlökke nevedel povedať, aké veľké bolo požadované výkupné, pretože osoby stojace za "profesionálne prevedeným útokom" nechali "súbor s odkazom", ktorý tlačová agentúra po odporúčaniach svojich poradcov neotvorila.



Ritzau, ktorá poskytuje dánskym médiám textové správy a fotospravodajstvo, uviedla, že svoje služby pre klientov núdzovo presunula na šesť live blogov, "ktoré zaručujú lepšie prehliadanie".



"Ak to pôjde podľa očakávania, potom sa budeme môcť postupne vrátiť k normálu vo štvrtok," povedal Vesterlökke. Dodal, že útok si vynútil vypnutie redakčných systémov, keďže bola poškodená približne štvrtina zo 100 serverov agentúry Ritzau.



Ritzau si okrem vlastného IT oddelenia takisto najala externú bezpečnostnú spoločnosť, ktorá sa špecializuje na nápravu systémov po hekerských útokoch, a špecialistom pomáha aj poisťovňa agentúry.



Nie je známe, kto stojí za útokom, ktorý sa začal v utorok.



Tlačová agentúra Ritzau so sídlom v dánskej metropole Kodaň od roku 1866 distribuuje informácie a produkuje správy pre dánske médiá, organizácie a spoločnosti.