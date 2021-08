Dánska vláda očakáva preočkovanie všetkých treťou dávkou vakcíny

Kodaň 23. augusta (TASR) - Dánska vláda očakáva, že tretiu dávku očkovacej látky proti koronavírusu časom ponúknu všetkým ľuďom v krajine. Zdravotnícke úrady sa pritom v súčasnosti snažia určiť, kedy bude vhodný čas na jej podanie, povedal v pondelok na tlačovej konferencii v Kodani minister zdravotníctva Magnus Heunicke.



Podľa premiérky Mette Frederiksenovej všetko poukazuje na to, že v Dánsku už nebudú potrebné ďalšie celoštátne lockdowny, a to z dôvodu vysokého počtu zaočkovaných. Vakcínu proti covidu pritom označila predsedníčka dánskej vlády za "superzbraň", informovali agentúry DPA a AP.



Riaditeľ dánskeho úradu verejného zdravotníctva Sören Broström doplnil, že prebieha príprava vyhlášky o tretej dávke vakcín pre ľudí s mimoriadne oslabenou imunitou. Po získaní údajov by neskôr, výhľadovo o niekoľko mesiacov, vydali aj smernicu o takomto preočkovaní širšej verejnosti.



V Dánsku je dosiaľ úplne zaočkovaných 69 percent z takmer šiestich miliónov obyvateľov. Vakcinácia je dobrovoľná a bezplatne k dispozícii pre ľudí od 12 rokov. Počet ľudí, ktorých musia na covid liečiť v nemocniciach, však od 1. augusta stúpol z 57 na 131. Minister zdravotníctva Heunicke poukázal na to, že 80 percent týchto pacientov nie je úplne zaočkovaných. "V Dánsku smerujeme k epidémii medzi nezaočkovanými," dodal Heunicke.