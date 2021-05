Dánska vláda žiada úrady, aby opäť povolili očkovanie AstraZenecou

Kodaň 31. mája (TASR) - Dánska vláda požiadala miestne zdravotnícke úrady o prehodnotenie pozastavenia používania vakcín proti koronavírusu od spoločností AstraZeneca a Johnson & Johnson (J&J). Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Podľa dánskeho ministra zdravotníctva Magnusa Heunickea je dôvodom to, že v súčasnosti hrozí, že sa očkovacia kampaň v Dánsku predĺži o dva týždne a pretiahne sa tak až do septembra.



Ako uvádza denník The Guardian s odvolaním sa na dánske médiá, uvedené oneskorenie je spôsobené dodaním menšieho počtu vakcín od spoločnosti Moderna, ako sa pôvodne očakávalo.



Dánske ministerstvo zdravotníctva preto požiadalo príslušné úrady, aby zvážili opätovné povolenie používania vakcín od AstraZenecy a J&J.



Dánsko ako prvá európska krajina pozastavilo používanie vakcín proti koronavírusu od spoločností AstraZeneca a J&J. Pristúpilo k tomu v marci po správach o mimoriadne zriedkavých, ale vážnych prípadoch krvných zrazenín, ktoré sa vyskytli po očkovaní týmito preparátmi. Pred vyše týždňom však v krajine sprístupnili očkovanie týmito vakcínami na dobrovoľnej báze. Sú tak dostupné pre všetky dospelé osoby, ktoré o ne prejavia záujem a absolvujú konzultáciu s lekárom.



Súčasťou vakcinačného programu v tejto škandinávskej krajine, kde sa epidémiu COVID-19 podarilo dostať pod kontrolou, pričom väčšina rizikových skupín obyvateľstva a zdravotníkov už bola zaočkovaná, sú aktuálne vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.



Približne 21,4 percenta z 5,8 milióna obyvateľov Dánska je už zaočkovaných oboma dávkami, pričom prinajmenšom prvú dávku proticovidovej vakcíny dostalo zhruba 36 percent ľudí.