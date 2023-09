Dánska vláda sa ospravedlnila zdravotne postihnutým za zneužívanie

Kodaň 11. septembra (TASR) - Dánska vláda sa v pondelok ospravedlnila tisícom ľudí so zdravotným postihnutím, s ktorými bolo v 20. storočí zle zaobchádzané v štátnych zariadeniach. Podstúpili napríklad nútenú sterilizáciu alebo sa stali terčom sexuálnych útokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa bádateľov bolo v rokoch 1933 až 1980 do ústavov na rôzne dlhé obdobie umiestnených približne 15.000 ľudí s telesným či mentálnym postihnutím, vrátane slepoty či epilepsie. Dostali sa tam na základe tvrdení o ochrane spoločnosti.



AFP pripomína, že v rokoch 1929-1967 bola v Dánsku zákonom nariadená sterilizácia psychiatrických pacientov a až do roku 1989 museli získať špeciálne povolenie, ak chceli uzavrieť manželstvo.



Vyšetrovanie, ktoré v roku 2020 nariadila predchádzajúca dánska vláda, odhalilo mnoho prípadov zneužívania, ktoré zahŕňali aj násilie, psychické či sexuálne týranie, aj vážne pochybenia v liečbe.



"Štát mal... povinnosť dohľadu a neplnil si dostatočne svoju úlohu... V mene dánskeho štátu, v mene vlády: Je mi ľúto," povedala dánska ministerka sociálnych vecí Pernille Rosenkrantzová-Theiltová skupine asi 50 obetí z tohto obdobia.



"To čo sa vám stalo, je hlboko pod úrovňou Dánska, v aké veríme. Nikdy nezabudneme na to, čo sa vám stalo, pričom... to sa už nikdy nezopakuje," dodala.