Dánska vláda spustí druhú etapu uvoľňovania karanténnych opatrení

Kodaň 8. mája (TASR) - Menšinová vláda dánskej premiérky Mette Frederiksenovej sa vo štvrtok s ostatnými parlamentnými stranami dohodla na druhej etape uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. Týkať sa má aj škôl a obchodov. Informovala o tom agentúra DPA.



Obchody, vrátane supermarketov, by mali byť znova otvorené už od pondelka 11. mája, pričom o týždeň neskôr - 18. mája - by mali nasledovať aj bary, kaviarne a reštaurácie. Do škôl by mali taktiež 18. mája nastúpiť žiaci 6. až 10. ročníka. Vláda povolila s platnosťou od toho istého dňa aj otvorenie kostolov, chrámov a knižníc.



Dohoda bola výsledkom rokovaní premiérky Frederiksenovej zo strany Sociálnych demokratov s lídrami ostatných parlamentných strán.



Premiérka pri tejto príležitosti vyzdvihla úsilie Dánov o dodržiavanie karanténnych opatrení, ktorých cieľom bolo zastaviť šírenie nákazy. "Bol to výkon," zdôraznila.



Ako pripomína DPA, otvorenie škôlok a prvých piatich ročníkov základných škôl, povolila dánska vláda ešte v polovici apríla - počas prvej etapy zmierňovania opatrení.



Frederiksenová pred novinármi uviedla, že v platnosti aj naďalej zostáva zákaz zhromažďovania viac ako desiatich osôb. O možnostiach opätovného otvorenia hraníc by vláda v Kodani mala informovať najneskôr 1. júna.



V Dánsku celkovo zaznamenali 10.083 prípadov nákazy novým koronavírusom. Ochorenie COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus, si tam zároveň doteraz vyžiadalo 514 obetí na životoch.