Dánska vláda zasiahne, aby ukončila štrajk zdravotných sestier

Kodaň 26. augusta (TASR) - Dánsky parlament podľa očakávania vo štvrtok ukončí štrajk zdravotných sestier tak, že schváli predtým odmietnutý návrh o zvýšení miezd. Bude to zriedkavý zásah politikov v tejto severskej krajine, v ktorej platí taký model trhu práce, kde si zamestnávatelia a odbory dohadujú pracovné podmienky cez kolektívne vyjednávanie, približuje tlačová agentúra AP.



Kompromisný návrh sociálnodemokratickej vlády by mal ukončiť štrajk, ktorý sa začal v polovici júna. Návrh zaručuje dánskym zdravotným sestrám päťpercentné zvýšenie platov v priebehu troch rokov – tieto podmienky predtým zdravotníčky v marci odmietli, keď hlasovali proti trojročnej dohode o platoch, ktorú schválilo vedenie odborov.



Zdravotné sestry, ktoré pracujú pre Dánske regióny – teda pre vládneho zamestnávateľa, ktorý riadi systém dánskeho zdravotníctva –, argumentovali, že sú už roky nedostatočne platené.



Štrajk zdravotných sestier sa začal v polovici júna, keď sa doň zapojilo okolo desať percent týchto pracovníčok a postupne sa ich počet zväčšoval, hoci zdravotné sestry starajúce sa o pacientov s ochorením COVID-19 sa na ňom nezúčastňujú.



Tento štrajk viedol k zrušeniu tisícov plánovaných operácií. Vláda v stredu oznámila, že nevybavených zákrokov je podľa Dánskeho zdravotníckeho úradu okolo 35.000, a práve to je dôvod, prečo sa rozhodla zakročiť zákonom o implementácii odmietnutej mzdovej dohody.



Očakáva sa, že zákonodarcovia v 179-člennom parlamente schvália vo štvrtok návrh s podporou stredopravicovej opozície. Vláda v Dánsku zriedkakedy zasahuje do rokovaní o platoch a robí to len v najnutnejšom prípade, keď neexistuje dohoda medzi verejnými zamestnávateľmi a odbormi.