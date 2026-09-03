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Dánske spravodajské služby tvrdia, že Rusko plánovalo sabotáž
Rusi podľa slov šéfa PET okrem iného zrejme plánovali podpaľačský útok a vyzval spoločnosti v obrannom priemysle, aby sprísnili bezpečnostné opatrenia.
Autor TASR
Kodaň 3. septembra (TASR) - Dánsko odhalilo ruské plány a prípravy na sabotáž na svojom území, uviedli v stredu noviny Berlingske. Medzi hlavnými cieľmi boli spoločnosti z oblasti obranného priemyslu, uviedol šéf kontrarozviedky Dánskej bezpečnostnej a spravodajskej služby (PET) Emil Græsholm. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Hlavným cieľom je zastaviť konkrétne dodávky pre ukrajinskú obranu,“ citovali noviny Græsholma. „Zároveň je cieľom zastrašiť nás, aby sme už ďalej nepodporovali Ukrajincov a nerozširovali naše vlastné obranné kapacity,“ povedal šéf PET.
Spravodajská služba zvyčajne pracuje so svojimi informáciami v úzadí. Teraz je hrozba dostatočne konkrétna na to, aby si vyžadovala vydanie verejného varovania, podotkol Græsholm. „Výber cieľov a prípravy sú také špecifické, že považujeme za nevyhnutné zverejniť správu o tom, že túto hrozbu treba brať vážne,“ povedal pre denník Berlingske.
Rusi podľa slov šéfa PET okrem iného zrejme plánovali podpaľačský útok a vyzval spoločnosti v obrannom priemysle, aby sprísnili bezpečnostné opatrenia. Rusko sa takisto snaží do svojich plánov zapojiť „bežných Dánov“, ktorí často nevedia, že pracujú pre Moskvu.
„Mohlo by ísť o fotenie či natáčanie videí spoločností či zariadení, ktoré sa potom môžu využiť v rámci sabotážnych plánov,“ povedal a vyzval ľudí v Dánsku, aby boli ostražití.
PET očakáva, že hrozba bude čoraz väčšia a komplexnejšia. „Je zameraná proti ukrajinským výrobcom obranného materiálu v Dánsku,“ povedal Græsholm. „Vidíme však, že Rusi sa vo všeobecnosti zaujímajú o obranný priemysel v Dánsku,“ dodal.
„Hlavným cieľom je zastaviť konkrétne dodávky pre ukrajinskú obranu,“ citovali noviny Græsholma. „Zároveň je cieľom zastrašiť nás, aby sme už ďalej nepodporovali Ukrajincov a nerozširovali naše vlastné obranné kapacity,“ povedal šéf PET.
Spravodajská služba zvyčajne pracuje so svojimi informáciami v úzadí. Teraz je hrozba dostatočne konkrétna na to, aby si vyžadovala vydanie verejného varovania, podotkol Græsholm. „Výber cieľov a prípravy sú také špecifické, že považujeme za nevyhnutné zverejniť správu o tom, že túto hrozbu treba brať vážne,“ povedal pre denník Berlingske.
Rusi podľa slov šéfa PET okrem iného zrejme plánovali podpaľačský útok a vyzval spoločnosti v obrannom priemysle, aby sprísnili bezpečnostné opatrenia. Rusko sa takisto snaží do svojich plánov zapojiť „bežných Dánov“, ktorí často nevedia, že pracujú pre Moskvu.
„Mohlo by ísť o fotenie či natáčanie videí spoločností či zariadení, ktoré sa potom môžu využiť v rámci sabotážnych plánov,“ povedal a vyzval ľudí v Dánsku, aby boli ostražití.
PET očakáva, že hrozba bude čoraz väčšia a komplexnejšia. „Je zameraná proti ukrajinským výrobcom obranného materiálu v Dánsku,“ povedal Græsholm. „Vidíme však, že Rusi sa vo všeobecnosti zaujímajú o obranný priemysel v Dánsku,“ dodal.