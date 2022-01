Dánske stíhačky prileteli do Litvy, majú tam posilniť prítomnosť NATO

Šiauliai 28. januára (TASR) - Štyri dánske stíhačky typu F-16 pristáli v Litve po tom, ako táto pobaltská krajina požiadala NATO o zvýšenie vojenskej prítomnosti v súvislosti s obavami z možnej ruskej invázie na Ukrajinu. S odvolaním sa na litovské úrady o tom informovala v piatok agentúra AFP.



"Rozhodnutie Dánska vyslať k nám bojové lietadlá prichádza v pravý čas", povedal litovský prezident Gitanas Nauséda počas uvítacej ceremónie na leteckej základni v meste Šiauliai na severe krajiny.´



Dánske bojové lietadlá budú hliadkovať vo vzdušnom priestore Litvy do 1. apríla spolu so štyrmi poľskými stíhačkami, ktoré tam operujú už od 1. decembra. Lietadlá sa zúčastnia aj na niekoľkých vojenských cvičeniach.



Ako pripomína AFP, pobaltské štáty sa cítia byť ohrozené v súvislosti s hromadením ruských vojakov neďaleko hraníc Ukrajiny. Moskva akékoľvek útočné zámery popiera, avšak požaduje, aby NATO upustilo od tzv. Posilnenej predsunutej prítomnosti (Enhanced Forward Presence - eFP) v Pobaltí a Poľsku, a tiež to, aby sa Ukrajina a ďalšie postsovietske republiky v budúcnosti nestali členmi Severoatlantickej aliancie.



"Toto je mimoriadne znepokojujúce obdobie nielen pre Litvu, ale aj pre všetkých spojencov NATO," povedal v piatok Nauséda.



Litvu znepokojujú najmä pohyby ruských jednotiek v susednom Bielorusku. Litovský minister obrany Arvydas Anušauskas v stredu vyhlásil, že príchod jednotiek ruskej armády do Bieloruska, kde sa zúčastňujú na spoločnom vojenskom cvičení označovanom za previerku schopnosti rýchlej reakcie ozbrojených síl, predstavuje pre Litvu bezprostrednú hrozbu. Šéf litovského rezortu obrany dodal, že "tohto cvičenia sa zúčastňuje viac vojakov a techniky, ako počas vlaňajšieho rusko-bieloruského strategického cvičenia s kódovým názvom Západ-2021".



V súvislosti s posilnením prítomnosti jednotiek Aliancie v tomto regióne AFP ďalej pripomína, že Dánsko začiatkom tohto mesiaca oznámilo nasadenie fregaty so 160-člennou posádkou, ktorá bude hliadkovať v Baltskom mori. V stredu na leteckej základni v Estónsku okrem toho pristálo šesť amerických stíhačiek typu F-15, aby tam posilnili tzv. východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Stíhačky majú v tejto pobaltskej krajine ostať týždeň a pol.