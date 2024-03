Dánskeho lyžiara napadol v horách v Severnom Macedónsku medveď

Skopje 6. marca (TASR) - Dánsky lyžiar v utorok utrpel zranenia pri útoku medveďa v horách v Severnom Macedónsku. Uviedli to miestne úrady, ktoré poznamenali, že k útoku došlo v oblasti, kde mierna zima viedla k nárastu populácie medveďa hnedého. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Lyžiara so zranením ľavej nohy previezli do nemocnice v meste Tetovo na severozápade krajiny, povedal šéf severomacedónskeho centra krízového riadenia Stojanče Angelov.



Mierne zimy v Severnom Macedónsku uplynulých rokoch spôsobili, že medvede skrátili alebo vynechali zimný spánok, čo viedlo k nárastu ich populácie a zvýšenému pohybu v mestských oblastiach.



Podobné problémy zaznamenalo aj susedné Grécko, kde medvede podľa poľnohospodárskych združení poškodili úrodu a včelie úle.