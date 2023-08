Dánski ministri hospodárstva a obrany si vymenia funkcie

Kodaň 22. augusta (TASR) - Dánska vláda oznámila v utorok zmenu vo vedení ministerstiev, v rámci ktorej sa minister hospodárstva Troels Lund Poulsen ujme vedenia ministerstva obrany. Dánsko, ktoré je členom NATO, začína výrazne investovať do svojej armády, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Poulsen vymení na čele rezortu obrany Jakoba Ellemanna-Jensena, ktorý bude pôsobiť na čele rezortu hospodárstva. Ellemann-Jensen sa 1. augusta vrátil do práce po pol roku práceneschopnosti, ktorú čerpal v dôsledku stresu.



V čase jeho neprítomnosti viedol rezort obrany práve Poulsen. Ten v tom čase uzavrel rámcovú dohodu, ktorou sa výrazne zvýšia investície Dánska do obrany. Okrem toho Poulsen počas dočasného vedenia rezortu obrany dozeral na niekoľko vojenských dodávok Dánska určených pre Ukrajinu vrátane nedávno oznámeného poskytnutia stíhačiek F-16.



"Myslím si, že je to logický krok. Obranná dohoda, ktorú treba implementovať a vyjednať, je komplexná. Očakáva sa, že bude ďalej napredovať s človekom, ktorý tejto záležitosti rozumie a vybudoval si dôveru koaličných strán - čo sa Troelsovi Lundovi Poulsenovi už podarilo," uviedol politológ Jarl Cordua.



Ellemann-Jensen zostane aj naďalej dánskym vicepremiérom. Začiatkom roka pritom čelil kritike za to, že jeho rezort poskytol parlamentu nesprávne informácie týkajúce sa nákupu delostreleckých zbraní z Izraela, pripomína Reuters. Tento minister sa za začiatkom augusta ospravedlnil a oznámil, že pre kauzu prepustil stáleho štátneho tajomníka ministerstva obrany.