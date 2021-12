Dánski poslanci vylúčili z parlamentu odsúdenú exministerku

Kodaň 22. decembra (TASR) - Dánski zákonodarcovia v utorkovom hlasovaní vylúčili z parlamentu bývalú ministerku pre imigráciu Inger Stöjbergovú, ktorá bola minulý týždeň odsúdená za porušovanie práv migrantov. Informovala o tom agentúra AFP.



Po dlhej diskusii za jej okamžité vylúčenie hlasovalo 98 poslancov 179-členného parlamentu (Folketing) a 18 bolo proti. Stöjbergová sa stala vôbec prvou poslankyňou zbavenou členstva za posledných 30 rokov.



Pri následnom odchode z rokovacej sály novinárom povedala, že je otvorená návratu do politiky a naznačila, že to nebude jej "posledné slovo".



Exministerka bola minulý pondelok odsúdená na 60 dní väzenia za to, že nariadila nezákonné rozdeľovanie párov žiadajúcich v tejto severskej krajine o azyl. Výrazná väčšina sudcov osobitného tribunálu (25 z 26) dospela k záveru, že exministerka je vinná. Stöjbergová už nemá právo na odvolanie a vynesený verdikt je právoplatný.



Stöjbergová, ktorá bola v rokoch 2015-2019 vo vláde Larsa Lökkeho Rasmussena ministerkou pre cudzincov a integráciu, v roku 2016 nariadila bez individuálneho posúdenia jednotlivých prípadov separáciu 23 párov väčšinou zo Sýrie, ak išlo o ženy mladšie než 18 rokov. Vekové rozdiely medzi nimi a ich partnermi pritom neboli väčšinou veľké. Exministerka podľa vlastných slov túto iniciatívu rozbehla i pre obavy z nútených sobášov.



Podľa súdu toto konanie znamenalo porušenie európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, na základe ktorého rodiny migrantov nesmú byť rozdelené.