Dáni dostali varovanie šesť hodín pred útokom na irackú základňu

Kodaň 10. januára (TASR) - Dánsko dostalo varovanie šesť hodín predtým, ako Irán tento týždeň vypálil strely na dve iracké základne, a bolo schopné pripraviť svoj kontingent umiestnený popri amerických silách na jednej z týchto základní. Informovala o tom v piatok dánska štátna televízna stanica TV2, ktorú cituje tlačová agentúra Reuters.



Na leteckej základni al-Asad sa nachádzalo zhruba 130 dánskych vojakov v rámci medzinárodnej koalície bojujúcej proti radikálnym sunnitským milíciám Islamský štát. Základňa bola jednou z dvoch zariadení s prítomnosťou amerických vojakov, ktoré Irán v stredu napadol. Dánska vláda správu TV2 odvolávajúcu sa na anonymné zdroje odmietla komentovať.



Bezprostredne nebolo jasné, kto varovanie poskytol alebo kto ho sprostredkoval. Dánsky minister obrany Björn Bisserup pre TV2 v stredu uviedol, že varovanie sa na základňu al-Asad dostalo. "Nebudem zachádzať do detailov o tom, akým spôsobom sme boli varovaní. Dostali sme však upozornenie, ktoré nám umožnilo pripraviť sa najlepšie v rámci daných okolností," povedal.



Pri útoku, ktorý bol podľa Teheránu odplatou za zabitie vplyvného iránskeho veliteľa Kásema Solejmáního americkým bezpilotným lietadlom z 3. januára, neutrpel zranenia žiadny z dánskych vojakov. Všetci okrem 30 - 40 z nich sa momentálne premiestňujú zo základne al-Asad do susedného Kuvajtu.



Spojené štáty v reakcii na raketový útok uvalili na Irán ďalšie ekonomické sankcie. Sankcie namierené proti iránskym predstaviteľom a priemyslu oznámili v piatok americkí ministri zahraničných vecí a financií - Mike Pompeo a Steven Mnuchin.



Podľa ministrov sa budú tieto opatrenia týkať ôsmich vysokopostavených predstaviteľov Iránu zapojených do "destabilizujúcich" aktivít na Blízkom východe, ako aj do uvedeného raketového útoku.