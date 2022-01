Dánski žiaci sa v stredu vrátia do škôl

Kodaň 4. januára (TASR) - Dánski žiaci sa od stredy vrátia do škôl po niekoľkých dňoch dištančného vyučovania, ktoré nasledovalo po vianočnej prestávke. V utorok to oznámila dánska ministerka školstva Pernille Rosenkrantzová-Theilová, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Situácia je pre deti a personál bezpečná natoľko, že sa môžu v stredu vrátiť do škôl na prezenčné vyučovanie, povedala ministerka na tlačovej konferencii v Kodani. "Inak by sme tento krok nerobili," dodala.



Zavedené sú opatrenia, ktoré majú zaistiť, aby nevznikali ohniská nákazy koronavírusom - žiaci aj personál budú napríklad dvakrát týždenne testovaní a hodiny budú prebiehať v tej istej triede celý vyučovací deň.



Najdôležitejším opatrením je však očkovanie žiakov a ich rodičov, zdôraznila Rosenkrantzová-Theilová.



Dánsko zaznamenáva v posledných týždňoch najvyššiu mieru infekcií v Európskej únii, pričom v krajine už prevláda variant koronavírusu omikron.



Podľa národného zdravotného inštitútu SSI tvorí teraz nákaza omikronom približne 90 percent všetkých prípadov infekcie.



Žiakov pôvodne poslali domov v polovici decembra. Vyučovanie prebiehalo online pred vianočnými sviatkami a znovu po nich.



Zástupkyňa riaditeľa spomínaného zdravotníckeho úradu SSI Helene Probstová na tlačovej konferencii uviedla, že miera infekcie u žiakov po návrate do škôl nevyhnutne narastie.