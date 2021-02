Dánski žiaci základných škôl sa vrátili do tried

Kodaň 8. februára (TASR) - Takmer 300.000 žiakov základných škôl v Dánsku sa v pondelok - po piatich týždňoch strávených doma - vrátilo do svojich tried. Ide o prvý krok v rámci uvoľňovania prísnych protipandemických opatrení v tejto severoeurópskej krajine, uviedla tlačová agentúra AFP.



Návrat do škôl však sprevádza niekoľko hygienických nariadení. Nesmú sa napríklad spolu stretávať žiaci z rôznych tried, aby sa obmedzilo šírenie koronavírusu. Jedlo žiaci musia konzumovať v triede, rúška však povinne nosiť nemusia ani oni, ani učitelia.



"Teším sa, že znova uvidím kamarátov a svojho učiteľa. A už sa nemôžem dočkať, kedy sa zbavím rodiny," povedal pred vyučovaním pre denník Jyllands-Posten jeden zo žiakov tretieho ročníka v Kodani.



Dánsko s 5,8 milióna obyvateľmi je od Vianoc v režime čiastočného lockdownu. Zatvorené sú obchody predávajúce iný ako nevyhnutný tovar, bary, reštaurácie, kultúrne zariadenia, univerzity, stredné školy či internáty a zakázané sú stretnutia viac než piatich ľudí.



Táto severská krajina najnovšie zaznamenáva pokles v nových prípadoch nákazy, mnoho súčasných obmedzení však aj napriek tomu zostáva v platnosti.



"Starší žiaci sa budú môcť vrátiť do škôl, keď dostaneme epidémiou úplne pod kontrolu," povedala dánska premiérka Mette Frederiksenová počas návštevy jednej zo škôl, podrobnosti o prípadnom časovom rámci však neuviedla.



"Hoci čísla vyzerajú v Dánsku navonok dobre, je tu britská mutácia a čoskoro bude veľmi prevládať," dodala premiérka o nákazlivejšej mutácii koronavírusu, ktorú objavili v novembri v Spojenom kráľovstve.



Dánsko zaznamenalo v nedeľu 435 nových prípadov ochorenia COVID-19, takže ich celkový počet stúpol od začiatku pandémie na 202.306. V súvislosti s nákazou zároveň v tejto krajine zaznamenali aj vyše 2200 úmrtí.