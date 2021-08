Dánsko a Nórsko dočasne zatvárajú ambasády v Kábule

Oslo/Kodaň/Helsinki 13. augusta (TASR) - Dánsko aj Nórsko sa rozhodli dočasne zatvoriť svoje veľvyslanectvá v Kábule, zatiaľ čo Fínsko poskytne útočisko až 130 Afgancom, ktorí spolupracovali so západnými krajinami. Informovali o tom v piatok agentúry AFP a DPA v čase, keď v Afganistan postupne obsadzuje militantné islamistické hnutie Taliban.



"Dáni v Afganistane musia túto krajinu okamžite opustiť, situácia je veľmi vážna," povedal na tlačovej konferencii dánsky minister zahraničných vecí Jeppe Kofod. Dánsko podľa jeho slov dočasne zatvorí svoje veľvyslanectvo v Kábule a evakuuje z neho všetkých zamestnancov vrátane afganských pracovníkov, uviedla DPA.



Krátko na to ohlásila rovnaký postup aj nórska ministerka zahraničných vecí Ine Marie Eriksenová Söreidová. Dodala tiež, že evakuáciu poskytne Nórsko aj miestnym afganským zamestnancom, ktorí majú v Nórsku blízku rodinu a "budú si to želať".



Kofod aj Eriksenová Söreidová pritom uviedli, že bezpečnosť zamestnancov a občanov oboch krajín nachádzajúcich sa v Afganistane a miestneho personálu je pre nich najvyššou prioritou.



Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto zase medzičasom v piatok oznámil, že fínsky parlament súhlasil - z dôvodu "rýchlo sa zhoršujúcej bezpečnostnej situácie" - s prijatím "do 130 Afgancov, ktorí pracovali v službách Fínska, EÚ či NATO", a to aj spoločne s ich rodinami. Haavisto dodal, že fínske veľvyslanectvo v Kábule ostane nateraz otvorené, úrady však budú bezpečnostnú situáciu priebežne prehodnocovať.



K oznámeniam zo strany severských krajín došlo krátko po tom, ako Spojené štáty aj Británia vo štvrtok oznámili, že do Kábulu vysielajú stovky vojakov, aby evakuovali zamestnancov svojich ambasád a svojich ďalších občanov. Nemecko následne v piatok taktiež oznámilo, že počet pracovníkov svojej ambasády v Kábule zníži na "absolútne minimum".



Taliban dobyl v priebehu piatka najmenej päť provinčných metropol a kontroluje už približne dve tretiny územia Afganistanu.