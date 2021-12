Dánsko aj Island zaznamenali rekordný nárast prípadov covidu

Kodaň/Reykjavík 27. decembra (TASR) - Dánske aj islandské zdravotnícke úrady hlásili v pondelok rekordný nárast v počte prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý je pripisovaný vysokonákazlivému variantu omikron. Informovala o tom agentúra AFP.



Dánske úrady hlásili za uplynulých 24 hodín 16.164 nových prípadov infekcie - je to vôbec prvý raz od vypuknutia pandémie, keď toto číslo prekročilo hranicu 15.000. Táto krajina s 5,8 milióna obyvateľmi má momentálne najvyššiu incidenciu covidu na svete - na 100.000 osôb tam pripadá 1612 nakazených.



Hospitalizácie v Dánsku síce stúpajú, stále ich je však menej ako v januári, a to najmä vďaka vysokej miere zaočkovanosti obyvateľov.



Dánsko ešte vo štvrtok oznámilo, že cudzinci budú pri vstupe do krajiny požiadaní o predloženie negatívneho testu na koronavírus bez ohľadu na stav zaočkovania.



Island hlásil za posledný deň 672 nových prípadov infekcie. Tamojší zdravotníci pritom ešte do polovice decembra nikdy za deň nezaevidovali viac než 200 prípadov.



Ako poznamenáva agentúra AFP, miera infekcií bola v Dánsku a na Islande pred príchodom variantu omikronu medzi najnižšími v Európe.



Tento kontinent v súčasnosti zažíva ďalšiu vlnu covidu, a to práve v dôsledku variantu omikron. AFP približuje, že v Európe sa nachádza všetkých päť krajín s momentálne najvyššou sedemdňovou incidence nákazy na svete.