Dánsko bude od pondelka vyžadovať negatívny test na koronavírus

Kodaň 23. decembra (TASR) - Dánsko vo štvrtok oznámilo, že cudzinci budú pri vstupe do krajiny požiadaní o predloženie negatívneho testu na koronavírus bez ohľadu na stav zaočkovania. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Požiadavka, ktorá začne platiť v pondelok 27. decembra, nasleduje po podobných oznámeniach severských susedov - Švédska a Fínska - zo začiatku tohto týždňa.



Na základe nových pravidiel všetci ľudia, ktorí nie sú občanmi Dánska ani osobami s trvalým pobytom v Dánsku, budú musieť pri vstupe do krajiny ukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín, napísalo ministerstvo zdravotníctva v oznámení.



Výnimku z novej požiadavky majú ľudia, ktorí môžu dokázať, že prekonali ochorenie COVID-19, deti a ľudia žijúci v pohraničnej oblasti.



Osoby s trvalým pobytom v Dánsku vracajúce sa do krajiny si musia dať urobiť test pred návratom alebo do 24 hodín od návratu.



Pravidlá majú platiť najmenej do 17. januára 2022 a ich nedodržanie bude viesť k pokute vo výške 3500 dánskych korún (470 eur).



Dánsko v posledných niekoľkých týždňoch zápasí s bezprecedentnou vlnou prípadov nákazy a minulý týždeň zaznamenalo oproti predchádzajúcemu týždňu 50-percentný nárast v počte nových prípadov, uviedli predstavitelia zdravotníctva.



Dánsky minister zdravotníctva Magnus Heunicke v utorok oznámil, že v krajine už teraz prevláda nákazlivejší variant koronavírusu omikron, a to necelý mesiac po tom, čo ho v škandinávskej krajine prvýkrát zistili. Dánsko zároveň oznámilo rekordne vysoký počet 13.558 prípadov infekcie za 24 hodín.



Severský štát s 5,8 milióna obyvateľov hlásil celkovo 673.807 prípadov ochorenia COVID-19 a 3173 súvisiacich úmrtí.